Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Un professore, la serie tv di Rai 1 con protagonista gli attori Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Giovedì 16 dicembre andrà in onda la sesta e ultima puntata, nella quale si attendono vari colpi di scena che terranno alta l'attenzione dei telespettatori. La trama racconta che Manuel prenderà le distanze da Simone dopo la loro notte di passione. Dante Balestra, invece, verrà sospeso dalla scuola.

Le anticipazioni di Un professore, riguardanti la sesta e ultima puntata in programma giovedì 16 dicembre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani raccontano che nel primo episodio, intitolato "Rousseau”, ci sarà spazio per le vicende di Simone e Manuel. Proprio quest'ultimo deciderà di mantenere le distanze nei confronti dell'amico dopo aver trascorso una notte di passione. Per questo motivo, il giovane Balestra cercherà di avere un contatto con lui per fargli comprendere come stanno le cose tra di loro. Ma il figlio di Anita si dimostrerà molto freddo, tanto da allontanarlo sempre di più da lui.

Ma i colpi di scena non finiranno qui: Dante si metterà nei guai per aver preso le difese di Simone (Nicolas Maupas), reo di aver organizzato un party all'interno dell'istituto scolastico. Balestra, infatti, se ne assumerà le responsabilità, tanto che la preside non potrà fare altro che sospenderlo dal suo incarico. Lombardi, a questo punto, proverà a prendere le difese dell'insegnante, se non venisse colto da un malore.

Intanto Simone - deluso dal comportamento di Manuel - deciderà di lavorare per Sbarra. Mentre Pin racconterà a Dante il motivo per il quale è diventato agorafobico.

Simone coinvolto in un evento tragico

Nel secondo episodio, dal titolo "Nietzsche", Manuel racconterà a Dante di aver lavorato per Sbarra. Inoltre, il figlio di Anita aggiungerà che Simone sta eseguendo gli ordini dello spacciatore al posto suo.

In questo frangente, Balestra scoprirà che il malintenzionato ha chiesto a suo figlio di dare alle fiamme una libreria. Ovviamente, la rivelazione sconvolgerà l'insegnante di filosofia che confiderà i suoi problemi ad Anita (Claudia Pandolfi). Anche questa volta, la donna si rivelerà molto importante per Dante.

Simone, nel frattempo, verrà coinvolto in un evento tragico che avrà conseguenze anche sullo stesso padre. Alla fine, quest'ultimo si troverà costretto a fare i conti con il passato che tornerà a bussare alla sua porta.