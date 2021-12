Alessandro Basciano, uno dei nuovi inquilini del Grande Fratello Vip 6, è sicuramente un volto noto per gli amanti della televisione sulle reti Mediaset. Il giovane ha già avuto altre esperienze televisive ed ha partecipato infatti prima a Uomini e donne e poi a Temptation Island.

Chi è Alessandro Basciano, vita privata

Alessandro Basciano è nato a Genova nel 1989, fa l'imprenditore occupandosi della rivendita di automobili a Roma, ma è sempre stato catturato anche dal mondo dello spettacolo. Il genovese, infatti, è stato anche il volto di famosi brand di moda.

Dagli scatti come fotomodello in poco tempo è passato alla televisione. La prima apparizione in un programma televisivo risale al 2019 con Uomini e Donne. Alessandro però veniva da una lunga relazione con Clementina Deriu e dal loro amore nel 2016 era arrivato il suo primo e unico figlio Nicolò. Anche se le strade dei due si erano divise ormai da molto tempo, il loro legame è rimasto sempre sincero e complice, al punto che molti sono arrivati persino a pensare che questo potesse in qualche modo intaccare negativamente il suo corteggiamento alla tronista. Così non fu. Di Alessandro Basciano si sa anche che ha avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, già nota per essere l'ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili.

I due in estate avevano postato alcune foto inequivocabili sui social mentre erano in vacanza. Con la fine della bella stagione però il legame si era interrotto e attualmente sembra che il bel genovese sia single. Chissà che non trovi l'anima gemella dentro la casa del Grande Fratello.

Altre esperienze televisive

Alessandro Basciano è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare della tronista Giulia Quattrociocche, che però alla scelta preferì un altro ragazzo a lui, nonostante Basciano avesse provato in tutti i modi a dimostrarle il proprio interesse.

In seguito il 32enne ha partecipato anche a Temptation Island 2020 in veste di single tentatore ed è riuscito a mettere in crisi la coppia formata da Ciavy e Valeria. Attualmente è un concorrente del GF Vip 6 per via della decisione di prolungare il programma fino a marzo 2022.

Alessandro Basciano rifatto?

Ora una delle notizie che più sta facendo il giro del web su Alessandro Basciano è se l'ex tronista si sia sottoposto al alcuni interventi estetici.

Questo in realtà perché è stato proprio lui ad ammettere all'interno della casa più spiata d'Italia di aver rifatto qualche ritocchino. Basciano, che aveva già affermato di aver rifatto le orecchie perché le reputava “a sventola” e si sentiva a disagio, adesso all'interno del Grande Fratello Vip ha confessato anche di fare delle punturine alle labbra. Ma non solo. Alcuni telespettatori più attenti hanno non si sono fatti sfuggire anche i suoi denti perfetti, tanto che lo stesso Alex Belli ha preso la palla al balzo per fare dell’ironia, definendolo in diretta “American Smile“.