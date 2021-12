Andrea Nicole ha fatto la sua scelta: la tronista di Uomini e donne ha aperto il suo cuore a Ciprian Aftim. Una scelta arrivata inaspettatamente e diversa dal solito che ha suscitato non poche polemiche in studio. Un parapiglia, come si scopre dalle anticipazioni trapelate nelle scorse ore dopo la nuova puntata registrata nel pomeriggio di ieri, martedì 30 novembre. I due infatti hanno deciso di lasciare il programma mano nella mano dopo aver confessato di aver trascorso la notte insieme. Nelle scorse puntate, il ragazzo aveva già dichiarato di essersi innamorato.

Ma, chi è il neo fidanzato di Andrea Nicole? Di seguito alcune curiosità sul suo conto, dalle origini, al lavoro, dalla vita privata, all'approdo nel programma dedicato ai sentimenti condotto da Maria De Filippi. Non tutti per esempio sanno che in passato abbiamo visto Ciprian in un'altra trasmissione di successo targata Mediaset.

Ciprian Aftim: il corteggiatore che ha conquistato il cuore della tronista Andrea Nicole

Ciprian Aftim è nato in Romania nel 1992. Ha 29 anni. All'età di 11 anni ha raggiunto l'Italia per ricongiungersi con la sua famiglia. I genitori hanno dovuto lasciare il loro paese d'origine per questioni legate al lavoro.

Ciprian si è stabilito a Roma dove ha frequentato le scuole medie e il liceo.

Ha poi proseguito gli studi diventando fisioterapista. Oggi fa anche il personal trainer. Seguitissimo sui social, in particolare su Instagram. Qui ha anche un profilo dedicato alla sua professione da personal trainer e fisioterapista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dalla trasmissione House Party allo studio di Uomini e Donne: la carriera televisiva di Ciprian

Capelli biondi, occhi azzurri, fisico scolpito, Ciprian non è un volto nuovo della televisione. I telespettatori più attenti si ricorderanno della sua comparsa ad House Party, programma ideato da Maria De Filippi e andato in onda nel 2016.

In un'intervista rilasciata alcune settimane fa al magazine Bedifferent, Ciprian ha confessato di essere stato vittima di bullismo a scuola e di averne sofferto molto. Il ventinovenne ha dichiarato che i suoi compagni lo deridevano per via del suo aspetto fisico un po' grassottello. Il venticinquenne Ciprian Haftim è approdato nello studio di Uomini e Donne lo scorso settembre in veste di corteggiatore della tronista Andrea Nicole. Tra i due è scattata sin da subito un'evidente sintonia che è culminata con una notte di passione trascorsa proprio a casa di Andrea Nicole all'insaputa della redazione. Come proseguirà la neo relazione tra i due? Non resta che aspettare l'evolversi di questa storia d'amore appena nata per scoprirlo.