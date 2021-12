L'ingresso di Cosmary Fasanelli nella scuola di Amici 21 non è passato di certo inosservato. La ballerina ha vinto una sfida giudicata da Garrison contro Virginia, l'ex alunna della maestra Alessandra Celentano. Proprio quest'ultima si è inalberata per via della scelta del suo ex collega, affermando che secondo lei Virginia era più talentuosa, ma il giudizio del giudice esterno è insindacabile così Cosmary ha tolto la maglia rossa per indossare quella celeste, tipica dei ragazzi che fanno parte della scuola più famosa dell'Italia. La coreografia sui tacchi non ha convinto la maestra, ma la determinazione di Cosmary è innegabile, visto che quella di Amici non è la prima apparizione in tv della ballerina.

Le esperienze televisive della nuova ballerina del talent

Cosmary, nuova alunna di Amici 21, non è nuovo al mondo della tv: la ballerina ha già partecipato a diversi programmi. Prima di approdare al talent di Maria De Filippi, ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live 2021, di cui fra l'altro faceva parte anche Tommaso Stanzani. Oltre ai programmi Mediaset, la danzatrice ha preso parte al corpo di ballo del programma di Alessandro Cattelan, Da Grande, e a Canzone segreta.

Nel 2019 la nuova alunna di Alessandra Celentano ha partecipato anche a Miss Italia, ma a colpire maggiormente è il fatto che Cosmary e Maria De Filippi hanno già avuto modo di incontrarsi e la conduttrice di Canale 5, che ha compiuto 60 anni lo scorso 5 dicembre, ha già apprezzato l'arte della ballerina.

Maria e Cosmary: l'incontro a Tu sì que vales

Nel novembre del 2017 Cosmary è stata concorrente a Tu sì que vales e in quell'occasione si è esibita sulle note di Qualcosa che non c'è di Elisa, raccogliendo il consenso del pubblico. Non solo, nel momento in cui i giudici sono stati chiamati a esprimere un giudizio sull'esibizione, Maria De Filippi si è molto complimentata e ha detto che la concorrente era stata davvero brava.

Anche Rudy Zerbi non aveva potuto fare a meno di confermare le parole di Maria, aggiungendo che il talento di Cosmary era "da coltivare". La danzatrice deve aver fatto tesoro di quei commenti, visto che adesso è riuscita a fare un passo molto importante per la sua carriera entrando nella scuola di Canale 5. Adesso a Cosmary spetta il compito più difficile, ossia convincere la maestra Celentano che la scelta di Garrison è stata giusta. Ci riuscirà? La risposta nelle prossime puntate del talent show.