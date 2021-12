Si avvicina il Festival di Sanremo 2022, previsto nel mese di febbraio come sempre sul palco del teatro Ariston della cittadina ligure e in diretta tv su Rai 1, con la conduzione (per il terzo anno consecutivo) di Amadeus.

Ancora non ci sono notizie ufficiali da parte della produzione su chi saranno cantanti in gara, ma proprio questo 1° dicembre il magazine "Chi", diretto da Alfonso Signorini, ha diffuso un'indiscrezione coi nomi di quelli che potrebbero essere alcuni dei partecipanti. Fra essi ci sarebbero anche Gianni Morandi ed Emma Marrone.

I possibili partecipanti a Sanremo 2022

Fra i nomi dei possibili partecipanti spiccano quelli di alcuni cantanti che già in passato hanno vinto il Festival di Sanremo, si tratta di Gianni Morandi, Emma Marrone, Elisa e Fabrizio Moro.

In gara ci potrebbe essere anche Aka7even, giovane cantante uscito da Amici di Maria De Filippi, che ha da poco trionfato come Best Italian Act agli MTV EMAs 2021.

Inoltre nella lista dei concorrenti ci sarebbero anche Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, i Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Il Tre e infine Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Curiosità su Gianni Morandi e il Festival di Sanremo

Particolare clamore farebbe l'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2022 di Gianni Morandi, il quale intanto nelle scorse ore - sulla propria pagina Instagram ufficiale - ha pubblicato un post che qualcuno ha interpretato come un indizio sulla sua possibile presenza alla kermesse canora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cantante bolognese ha infatti postato infatti uno scatto con la chitarra in mano, commentando: "Voglia di tornare a cantare".

Intanto è curioso evidenziare alcune curiosità su Gianni Morandi legate al Festival di Sanremo. Per lui sarebbe un ritorno sul palco dell'Ariston dopo 10 anni esatti dall'ultima volta, quando però era presente come conduttore.

Nel 2012 infatti fu lui a presentare l'edizione vinta proprio da Emma Marrone (altra possibile partecipante del prossimo Festival), Morandi aveva condotto anche nel 2011 (quando vinse Roberto Vecchioni).

Il cantante bolognese è inoltre fra gli unici 11 artisti nella storia del Festival ad aver partecipato sia come concorrenti sia come conduttori (gli altri sono Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, Loretta Goggi, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Arisa, Emma Marrone, Fiorello, Sabrina Salerno ed Elodie).

Per quanto riguarda invece la sua ultima apparizione come cantante in gara all'Ariston, occorre andare indietro fino al 2000, quando Morandi arrivò al terzo posto con il brano "Innamorato". Nella precedente partecipazione era arrivato invece secondo, nel 1995, con la canzone"In amore" in coppia con Barbara Cola. In precedenza Morandi aveva anche vinto un'edizione: quella del 1987, quando partecipò nel trio di cui facevano parte anche Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, presentando il brano "Si può dare di più".