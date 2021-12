Si stanno scaldando i motori in attesa del Festival di Sanremo. Anche nel 2022 alla conduzione vi sarà per la terza volta Amadeus. Ancora top secret invece il nome delle donne che lo affiancheranno per tutte le cinque serate. Lo scorso 4 dicembre sono stati invece ufficializzati i nomi dei 22 big in gara che saliranno sul palco dell'Ariston. Tra questi, a sorpresa, la cantante spagnola Ana Mena. Una scelta non affatto gradita da Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne ha criticato duramente le scelte della Rai.

Francesco Monte furioso per la sua esclusione dal Festival di Sanremo

Da qualche anno, Francesco Monte ha intrapreso la carriera da cantante. L'ex tronista da sempre appassionato di canto ha già pubblicato diversi singoli che hanno riscosso un discreto successo raggiungendo un elevato numero di streaming e visualizzazioni.

Francesco Monte, sulla partecipazione di Ana Mena ha scritto sui social: "Siete seri?, Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone di cantanti italiani?". Monte ha dunque acceso la polemica facendo riferimento alle origini andaluse di Ana Mena.

Il lungo sfogo di Francesco Monte

Nel lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesco Monte si è anche chiesto se fosse cambiato il regolamento del Festival.

Le regole infatti prevedono che gli artisti stranieri possano esibirsi soltanto in veste di ospiti e non come cantanti in gara. Rivolgendosi poi alla "Signora Rai". Monte ha dichiarato che lo trova poco rispettoso e fuori regolamento nei confronti di tutti i cantanti italiani che si impegnano e faticano. Sono sin da subito piovute polemiche e critiche a cui l'ex tronista non ha esitato a rispondere dichiarando che con il suo post faceva riferimento al Festival della canzone italiana e non all'Eurovision Song Contest dove sono ammesse tutte le nazionalità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Connettete il cervello ogni tanto!", ha infine scritto per concludere il post.

Ecco alcuni dei big in gara

Lasciando da parte la polemica sollevata da Francesco Monte, ecco alcuni degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. Si esibiranno tra gli altri: Emma Marrone, Akaseven, Fabrizio Moro, Sangiovanni, Noemi, Elisa, Giusy Ferreri.

Grande ritorno, quello di Gianni Morandi che dopo aver condotto la kermesse musicale italiana vi farà ritorno in veste di cantante ospite, ci sarà anche Massimo Ranieri. Esclusi invece i Jalisse che trionfarono con il brano "Fiumi di parole" nel 1997.