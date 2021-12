All'interno della casa del GF Vip 6, continua a crescere l'intesa tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Fin dal primo momento in cui si sono ritrovati insieme nel cast del reality show Mediaset, non hanno nascosto l'interesse che provano l'uno nei confronti dell'altro. Questa grande empatia tra Miriana e Biagio è esplosa ancora di più nel corso delle ultime ore, quando i due si sono ritrovati a vivere dei momenti sempre più intimi, al punto da arrivare a sfiorare il primo vero bacio.

Miriana e Biagio sempre più intimi al GF Vip 6

Nel dettaglio, l'alchimia tra Biagio e Miriana all'interno della casa del GF Vip continua ad essere alle stelle.

Tra i due vi è un fortissimo interesse e in diverse occasioni lo hanno ribadito, malgrado Biagio sia fidanzato.

L'opinionista dei salotti televisivi di Barbara d'Urso, ha sempre precisato di essere felicemente fidanzato fuori dalla casa di Cinecittà al punto da ammettere di aver pensato anche alla convivenza con la sua ragazza.

Peccato, però, che le sue certezze siano vacillate nel momento in cui ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, dato che Miriana Trevisan sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Biagio preoccupato per la sua fidanzata ma si 'dichiara' a Miriana al GF Vip

Ebbene, in queste ultime ore, Miriana e Biagio sono apparsi sempre più complici e intimi: i due passano sempre più tempo l'uno al fianco dell'altro, facendo grande fatica a stare distanti.

E, in queste ultime ore di permanenza nella casa del GF Vip, sono arrivati a sfiorare anche il primo vero bacio. Una scena che non è passata inosservata al punto che lo stesso Biagio ha ammesso di essere preoccupato per la sua fidanzata che lo sta vedendo da casa.

"Devo starti lontano, però non ce la faccio", ha ammesso Biagio guardando negli occhi Miriana che non ha proferito parola di fronte a questa sorta di velata dichiarazione da parte dell'opinionista televisivo.

La fidanzata di Biagio presto al Grande Fratello Vip per un confronto diretto?

Insomma il feeling tra i due sembra essere a dir poro rovente e non si esclude che, nel corso delle prossime ore, possa arrivare anche questo primo fatidico bacio.

Intanto, però, già questa intimità crescente tra Biagio e Miriana potrebbe far "sbottare" la fidanzata del ragazzo.

Quale sarà la reazione della ragazza che, da casa, sta assistendo a questa situazione nata nella casa del Grande Fratello Vip?

Non si esclude quindi che, come è già successo in passato con Delia Duran, moglie di Alex Belli, anche la fidanzata di Biagio possa prendere parte ad una delle prossime puntate serali del reality show condotto da Signorini, per avere un confronto diretto con il suo ragazzo.