Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Salvatore proverà in ogni modo a tornare insieme ad Anna. Inoltre Ezio riferirà a Gloria che potersi sposare con Veronica ha bisogno di essere vedovo, mentre Dora e Nino si daranno il loro primo bacio.

Armando e Agnese vogliono passare il Natale insieme

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandata in onda lunedì 20 dicembre, Gemma non dirà alla figlia da chi ha ricevuto il Benino che è stato fatto ritrovare nel suo armadietto.

Intanto Armando e Agnese saranno sempre più legati, mentre Salvo proverà a recuperare il rapporto con Anna, ma la donna al momento non vorrà saperne. Inoltre Adelaide sarà triste, perché trascorrerà il Natale con le persone a lei più care lontane. Vittorio invece darà l'incarico a Stefania di aiutare Marco durante un'intervista a un'attrice famosa. La giovane Colombo non dirà niente alla sorellastra, per non farla ingelosire.

Nell'episodio di martedì 21 dicembre, Armando e Agnese vorrebbe stare insieme a Natale: i due chiederanno ai figli della donna (Tina e Salvo) di poterlo fare. Nel frattempo Ezio vorrà sposare Veronica, ma solo dopo che avrà definitivamente concluso il suo precedente matrimonio.

In tutto questo Nino confermerà di stare pensando di abbandonare il seminario, mentre Vittorio prenderà spunto dall'intervista di Stefania per organizzare un evento a scopo benefico, nel corso del quale chiunque potrà donare qualcosa: Adelaide e Umberto opteranno per un ricco dono.

Al Paradiso prosegue la raccolta benefica

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 22 dicembre, Beatrice chiederà a Vittorio di passare assieme il Natale.

Intanto Dora chiederà suggerimento ad Armando se è il caso o meno di invitare Nino per la cena della vigilia. Inoltre in sartoria proseguirà la raccolta benefica in onore della casa famiglia di Don Saverio. Ezio intanto riferirà a Gloria che potrà sposarsi, ma solo dopo che avrà tra le mani il suo certificato di morte.

Nella puntata di giovedì 23 dicembre, Salvatore sarà desideroso di tornare con Anna e Roberto proverà ad aiutarlo nel suo intento.

Nel frattempo Dora proporrà a Nino di trascorrere con lei la cena del 24. In tutto questo Armando non si mostrerà particolarmente contento di vestirsi da Babbo Natale, mentre Stefania apprenderà che Gemma ha invitato Marco a casa sua quando i genitori non ci sono: la ragazza controllerà cosa faranno i due. Intanto Gloria vedrà casualmente Ezio e Veronica assieme davanti al cinema.

Ludovica e Marcello vengono invitati a villa Guarnieri

In base agli spoiler di venerdì 24 dicembre, Ludovica e Marcello saranno invitati presso villa Guarnieri. Intanto Dora e Nino si scambieranno un bacio, mentre Salvo consegnerà ad Anna una pigotta ideata da Agnese per la figlia della donna. Nel frattempo Vittorio sarà ben felice di rivedere la nipote Serena. Intanto la famiglia Amato preparerà una bella serata per la vigilia, a cui presenzierà pure Armando. Infine Ezio Colombo chiederà finalmente a Veronica di diventare sua moglie.