All'interno della casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan finisce al centro dell'attenzione e delle polemiche per un presunto caso di bestemmia. La showgirl, ex volto di Non è la Rai, in queste ultime ore è finita al centro dell'attenzione dato che sul web e sui social molti telespettatori che seguono il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ritengono che si sia lasciata scappare un'imprecazione; ma, al tempo stesso, c'è una fetta di spettatori che non crede a questa versione dei fatti.

La presunta bestemmia di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, ieri notte Miriana Trevisan si trovava a letto con Biagio D'Anelli e insieme stavano commentando gli ultimi episodi riguardanti la coppia composta da Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. In queste ultime ore, infatti, i due sono stati protagonisti di un avvicinamento all'interno della casa di Cinecittà che non è passato inosservato: nel cuore della notte, si sono lasciati andare a un nuovo bacio che ha riacceso la possibilità di un ritorno di fiamma, dopo l'allontanamento dei giorni scorsi.

Commetando tale situazione, numerosi fan social del GF Vip ritengono che Miriana si sarebbe lasciata scappare una bestemmia all'interno della casa.

Il web si divide sul caso della presunta bestemmia di Miriana al GF Vip

Al tempo stesso, però, c'è una fetta di spettatori social che scagiona la showgirl ritenendo che in realtà abbia detto "li ho portati io" e quindi che non ci sarebbe stata nessuna bestemmia. Insomma il web si divide sul caso Miriana e, date le polemiche social, non si esclude che gli autori del GF Vip possano far chiarezza e risolvere definitivamente questo "caso".

Miriana dice: "LI HO PORTATI IO"=

Miriana ha detto porko d*o 😱



Miriana sta sotto la coperta a PARLARE con Biagio=

Miriana ha limonato con Biagio.



Come mistificare la realtà😂.

Siete ossessionati da questa donna, vi capisco, ma se vi sforzare forse ce la fate. Forse 🙄 #gfvip pic.twitter.com/kt6IiOVCuv — MiriAngela_ilBiliardo (@Una_di_noi) December 3, 2021

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno chiarimenti da parte della produzione del GF Vip su questo presunto caso di bestemmia che riguarda Miriana Trevisan, nel corso delle ultime ore a tenere banco sono le vicende della coppia composta da Soleil Sorge e Alex Belli.

Alex Belli si lascia andare con Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6

I due continuano a essere al centro dell'attenzione per questo rapporto che diventa sempre più forte e che ormai sembra essere destinato a sbocciare nella casa. Alex Belli, infatti, senza troppi mezzi termini ha confessato di essersi innamorato dell'ex protagonista di Uomini e donne e tale dichiarazione potrebbe mettere a rischio definitivamente la sua relazione con Delia Duran.

Quale sarà la reazione della moglie di Alex? Tornerà in casa per avere un nuovo confronto col marito oppure si arrenderà all'evidenza dei fatti? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del reality show.