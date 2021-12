Nuove scottanti immagini arrivano dalla casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti delle scene l'ex tronista Sophie Codegoni e l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I due da sempre legati da una forte attrazione fisica si sono lasciati andare a una notte di passione. Nelle scorse settimane, Sophie aveva più volte dichiarato che Gianmaria non era l'uomo che vorrebbe al suo fianco. L'ex fidanzata di Matteo Ranieri, ora nuovo tronista di Uomini e Donne, non aveva risparmiato parole pesanti e aspre critiche nei suoi confronti. Stanotte, qualcosa sembra essere cambiato tra i due.

Notte d'amore tra l'ex tronista e l'imprenditore napoletano

Ha lasciato da parte ogni remora Sophie Codegoni e si è lasciata andare tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Il tutto è accaduto questa notte. I due coinquilini della casa più spiata d'Italia si sono scambiati coccole, abbracci e tenere effusioni sotto le lenzuola. Poi è scattato il bacio appassionato. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Sophie durante una chiacchierata con Lulù. L'ex tronista a un certo punto ha dichiarato: "Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro". Cosa succederà ora tra i due? Sboccerà la passione? Intanto, i loro sguardi complici non sono passati inosservati ai nuovi arrivati, in particolare alla showgirl sarda Valeria Marini.

È stata lei in un certo senso a dare la spinta affinché tra i due si riaccendesse la scintilla.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: una passione che non si può nascondere

È innegabile che tra l'ex di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi, e Sophie Codegoni ci sia una forte attrazione fisica. I due, dopo vari tira e molla, non riescono proprio a stare lontani l'uno dell'altra e ciò che è successo questa notte lo dimostra.

A notare una certa complicità tra i due è stata la nuova arrivata Valeria Marini. La showgirl ha incoraggiato Gianmaria a riavvicinarsi a Sophie, dopo avergli rivelato che durante un ballo, lei lo fissava incessantemente. Anche se i suoi compagni di avventura gli avevano consigliato di aspettare, la notte appena trascorsa gli ha dato ragione.

Ora, sicuramente di ciò che è successo se ne parlerà ampiamente nel corso della nuova puntata in onda questa sera dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci. Altro argomento scottante poi sarà sicuramente quello legato all'ormai noto triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Alex Belli e la sua compagna Delia Duran. Dopo le parole importanti pronunciate da Alex nei confronti di Soleil (ha dichiarato di essersi innamorato di lei), come avrà reagito Duran? Non resta che aspettare per scoprirlo.