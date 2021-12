Momenti di panico per Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio dell'11 dicembre l'attore si è lasciato andare a una amara sfuriata dopo che ha scoperto di essere l'unico dei concorrenti a non aver ricevuto un videomessaggio da parte di un familiare. La reazione di Alex non è stata delle migliori, al punto da sbraitare contro la produzione, prendendo a calci e pugni la porta rossa e urlando a gran voce di voler abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Duro sfogo di Alex Belli nella casa del GF Vip: l'attore perde le staffe

Nel dettaglio, durante il pomeriggio i concorrenti del GF Vip sono stati chiamati a raccoglimento nella zona divano ed hanno avuto modo di vedere i videomessaggi che i familiari hanno preparato per loro, per incoraggiarli ad andare avanti con questa avventura, visto che il gran finale è slittato al prossimo 14 marzo.

Tutti hanno ricevuto delle sorprese, fatta eccezione per Alex: l'attore è stato l'unico a non ricevere un videomessaggio da parte di un familiare o dalla moglie di Delia Duran.

A quel punto, però, la reazione di Belli non è stata delle migliori: l'attore ha perso completamente il controllo della situazione, scagliandosi duramente contro la porta rossa.

Urla e calci contro la porta rossa del GF Vip: Alex Belli furioso

Senza troppi giri di parole Alex ha chiesto di uscire dalla casa e lo ha fatto perdendo le staffe anche nei confronti della regia, alla quale continuava a chiedere di aprirgli al più presto la porta e di farlo uscire.

"Non me ne frega niente di questo gioco di m...", continuava a ripetere Alex urlando come un pazzo e dando calci e pugni contro la porta rossa della casa di Cinecittà.

Insomma una reazione sopra le righe quella dell'attore, al punto che la regia del GF Vip è stata costretta a intervenire.

La regia del GF Vip censura la sfuriata di Alex Belli

Dalla regia, infatti, hanno scelto di censurare le scene che arrivavano dalla casa del GF Vip.

Mentre Alex continuava a urlare e chiedeva di aprirgli la porta rossa per poter andare via, la regia del programma si è concentrata sul giardino della casa.

Insomma la situazione è sfuggita di mano all'attore, che pochi minuti dopo è stato convocato in confessionale dagli autori.

Alex è rimasto in compagnia della produzione del GF Vip per un po' di tempo, dopo che ha minacciato di voler abbandonare per sempre il gioco.

Riusciranno a fargli cambiare idea e trattenerlo ancora all'interno della casa più spiata d'Italia oppure Alex dirà addio definitivamente al cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini? La risposta nel corso delle prossime ore.