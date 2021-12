Momenti di tensione questo pomeriggio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha perso letteralmente le staffe e il controllo della situazione, al punto da minacciare di voler abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia. L'attore si è lasciato andare a delle pesanti urla contro la regia, chiedendo a voce spiegata che gli aprissero al più presto la porta rossa, dato che era sua intenzione abbandonare per sempre la trasmissione.

Alex Belli perde le staffe nella casa del GF Vip e vuole abbandonare il gioco

Nel dettaglio, il pomeriggio all'interno della casa del GF Vip stava procedendo nel migliore dei modi, fino a quando tutti i concorrenti sono stati chiamati in salotto per una sorpresa.

Tutti hanno avuto modo di vedere i filmati che sono stati realizzati dai familiari e persone a loro vicine, i quali li esortavano ad andare avanti e proseguire questo percorso, sebbene la finalissima della sesta edizione sia stata spostata al 14 marzo 2022.

Tutti hanno ricevuto delle sorprese, fatta eccezione per Alex Belli che, dopo essersi reso conto della situazione, ha letteralmente perso il controllo della situazione.

Alex urla furioso nella casa del GF Vip e sbotta contro la regia del reality (Video)

L'attore ha avuto una durissima reazione all'interno della casa di Cinecittà, tanto da lasciarsi andare a delle urla a dir poco fragorose che sono rimbombate in tutta l'abitazione.

Alex, senza pensarci su due volte, si è diretto verso la porta rossa del Grande Fratello Vip, pronto ad abbandonare definitivamente il gioco.

"Apritemi questa porta", ha cominciato ad urlare Alex contro la regia del Grande Fratello Vip, sbottando duramente e dimostrando di aver perso completamente il controllo della situazione.

La reazione e il modo di fare di Alex ha lasciato spiazzati e meravigliati tutti gli altri concorrenti che in quel momento erano lì con lui e che hanno cercato di calmarlo.

La frecciatina di Soleil Sorge dopo la sfuriata di Alex Belli al GF Vip

Insomma la situazione sembra essere giunta davvero al capolinea per Alex Belli che continuava a ripetere ed urlare che ormai non gli interessa più niente di questo gioco e che vuole soltanto andare via per sempre dalla casa del GF Vip.

La reazione di Soleil Sorge, nel momento in cui ha avuto modo di assistere a tale scena, non è stata delle migliori e la ragazza non ha fatto altro che lanciare l'ennesima frecciatina nei confronti di Alex Belli.

"Inutile fare queste scenate", ha sentenziato Soleil Sorge contro Alex, quasi mettendo in discussione il comportamento del suo "amico speciale" avuto questo pomeriggio nella casa più spiata d'Italia.