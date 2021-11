Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, questo venerdì 12 novembre 2021, andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva condotta da Alfonso Signorini. I colpi di scena non mancheranno e, tra i momenti previsti, anche quello legato ad Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Dopo il confronto della scorsa settimana, la moglie dell'attore tornerà di nuovo nella casa di Cinecittà pronta ad avere un nuovo incontro con suo marito Alex.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 del 12 novembre: il ritorno di Delia

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata del GF Vip 6 in programma questo venerdì 12 novembre in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il rientro in casa di Delia Duran.

Dopo aver criticato gli atteggiamenti di suo marito con Soleil Sorge, ammettendo di essere profondamente delusa da quello che ha visto all'interno della casa di Cinecittà, Delia rimetterà piede in casa per rivedere di nuovo suo marito.

Un secondo confronto che arriva a distanza di una settimana e dopo che, in questi giorni, Soleil Sorge ha preso un po' le distanze da Alex, ammettendo di cominciare ad avere dei dubbi sul conto dell'attore e anche di sua moglie.

Nuovo confronto al GF Vip tra Alex Belli e sua moglie Delia

Cosa succederà questa volta? Delia cosa avrà da dire ad Alex e alla stessa Soleil? Non si esclude che, la produzione del reality show, per garantire un confronto efficace tra i due coniugi, possa anche valutare l'ipotesi di far sostare Delia per un maggior numero di giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni su questa nuova puntata del reality show in programma il 12 novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione dalla casa di Cinecittà.

I tre concorrenti a rischio sono: Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia e, a decidere le loro sorti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Una nuova eliminazione dalla casa: anticipazioni Grande Fratello Vip del 12 novembre

La coppia Miriana-Nicola, quindi, potrebbe scoppiare definitivamente dato che uno dei due potrebbe lasciare la casa al termine di questa nuova puntata serale in onda su Canale 5.

E poi, come di consueto, ci sarà spazio per le nuove nomination che porteranno ai nomi dei concorrenti a rischio per la puntata del GF Vip di lunedì 15 novembre.

Non mancheranno neppure le nuove sorprese per i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show, che continua a viaggiare su una media di circa tre milioni di spettatori.