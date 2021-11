Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip 6 e in queste ultime ore ha fatto molto discutere per delle rivelazioni fatte sul suo privato. L'attore si è ritrovato a discutere con Davide Silvestri del suo avvicinamento a Soleil Sorge, tale da aver infastidito moltissimo la moglie Delia Duran, che venerdì sera è entrata in casa per avere un duro confronto con lui e Soleil Sorge. Alex, però, a distanza di giorni, ha ammesso di non capire questo modo di fare di Delia, dato che quello che è successo nella casa del GF Vip accadrebbe anche nella loro vita reale.

La moglie di Alex delusa e sbotta anche contro Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli ha infiammato la gelosia e la rabbia di sua moglie quando, durante la notte di Halloween, si è scambiato quelli che lui ha definito dei "baci cinematografici" con Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Tali scene non sono passate inosservate, scatenando un vespaio di polemiche social e anche la rabbia di Delia Duran che, dopo aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, ha duramente criticato Soleil, chiedendole di stare alla larga da suo marito e di "vergognarsi" perché stava mettendo in difficoltà un uomo sposato.

Le feste di Alex Belli e sua moglie fuori dal GF Vip

Successivamente, la donna ha affrontato Alex dicendogli apertamente che lo aveva deluso e che in queste settimane non aveva riconosciuto il suo modo di fare all'interno della casa di Cinecittà.

A distanza di qualche giorno da quel fatidico confronto avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli è tornato a parlare di questa vicenda e lo ha fatto in compagnia del suo fidato amico, Davide Silvestri.

L'attore, in merito a quanto era successo in casa tra lui e Delia, non ha esitato a smascherare la moglie, ammettendo di non aver creduto totalmente al modo di fare e reagire della donna, dato che anche nel loro privato organizzerebbero delle feste tipo quella di Halloween svoltasi all'interno della casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex Belli maschera sua moglie Delia dopo il confronto al GF Vip

Alex, infatti, ha lasciato intendere che assieme a sua moglie Delia, sarebbero i fautori di feste "piccanti" che si svolgerebbero all'interno della loro abitazione, in assoluta libertà.

"Ci ho messo 38 anni per trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero", ha ammesso Alex parlando con Davide.

"Quello che è successo nella notte di Halloween succede ogni venerdì a casa nostra", ha sentenziato ancora Alex Belli svelando così questo retroscena legato alla sua vita privata, fuori dal Grande Fratello Vip, con sua moglie Delia Duran.