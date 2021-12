Nella casa del Grande Fratello Vip 6, i colpi di scena sono sempre all'ordine del giorno. L'ultimo vede protagonista Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore napoletano, ex fidanzato della showgirl Argentina Belen Rodriguez, a sorpresa a deciso di chiudere la frequentazione con Sophie Codegoni. Stufo della continua indecisione della ragazza, le ha chiesto di mettere un punto definitivo ai tira e molla di questi giorni. Gianmaria poi si è però riavvicinato a Soleil Sorge con delle parole inaspettate.

Storia chiusa tra Gianmaria Antinolfi e l'ex tronista di Uomini e Donne

Nelle scorse ore, Gianmaria Antinolfi si è avvicinato a Sophie Codegoni e le ha detto: "A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più". Poi ha anche aggiunto: "Proprio perché ho visto che non scatta, allora basta". L'imprenditore napoletano le ha detto che è meglio se restano amici, che ci hanno provato ma è inutile insistere. Gianmaria ha detto a Sophie che vuole stare sereno e non pensare come mai lei non lo bacia, come mai gira la faccia e non lo desidera come vorrebbe. "Adesso ho imparato ad amare me stesso", ha dichiarato Antinolfi. Poi, ha aggiunto che si ama tanto e si mette al primo posto.

Per concludere il discorso con Sophie ha detto: "Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso". In queste settimane e fino alla puntata di ieri sera, Sophie si è sempre mostrata titubante nell'iniziare una storia d'amore con Gianmaria. Più volte, anche alle domande di Alfonso Signorini, ha risposto che Già è l'uomo che avrebbe sempre voluto al suo fianco, ma la testa dice una cosa e il cuore un'altra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gianmaria ritrova Soleil Sorge dopo aver chiuso con Sophie Codegoni

Dopo aver messo un punto alla pseudo storia con Sophie Codegoni, Gianmaria si è precipitato nuovamente da Soleil. Parlando con la ragazza ha detto: "Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino". Poi, ha anche aggiunto che possono fidarsi l'una dell'altra sempre.

I due hanno avuto una relazione durata alcuni mesi, poi il loro rapporto sembrava si fosse definitivamente deteriorato. Soleil non ha mai nascosto la sua irritazione nel dover convivere con Gianmaria nella casa del Grande Fratello Vip. Puntata dopo puntata, tra i due ex sono volati coltelli e la Sorge non ha mai nascosto di volere la sua uscita dal reality. Lo ha infatti nominato e mandato in nomination spesso. Come staranno ora davvero le cose? Quella di Gianmaria è una strategia o un reale riavvicinamento? E Sophie, avrà accettato la decisione dell'imprenditore di chiudere la loro frequentazione? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni e sviluppi all'interno della casa più spiata d'Italia per scoprirlo.