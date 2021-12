A poche ore da una decisiva puntata del Grande Fratello Vip, Alex e Soleil hanno regalato l'ennesimo colpo di scena ai telespettatori. Dopo aver litigato furiosamente per tutta la mattina, l'attore ha annunciato che abbandonerà la casa e questo ha fatto storcere il naso a Sorge. Nel compiere un dichiarato atto dimostrativo, l'influencer ha deciso di dare un bacio passionale a Belli, per poi dirgli che era finto come il suo comportamento degli ultimi tre mesi davanti alle telecamere.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Lunedì 13 dicembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Tutti i concorrenti che sono entrati nella casa a settembre dovranno comunicare la loro decisione in merito al prolungamento che ha subito il reality fino a marzo 2022: restare finché il pubblico lo vorrà oppure ritirarsi e tornare alla vita di sempre.

Dopo giorni tormentati, Alex ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma per cercare di recuperare in primis il suo matrimonio e questa notizia ha avuto conseguenze inaspettate.

Soleil ha reagito male al solo pensiero che Belli voglia lasciare il gioco, così ha cominciato ad attaccarlo pesantemente davanti a tutti.

L'influencer ha etichettato come "fake" l'intero percorso dell'attore, compresi i momenti di tenerezza e complicità che hanno vissuto nell'ultimo periodo.

Le effusioni che spiazzano i fan del Grande Fratello Vip

La lite tra Alex e Soleil è andata avanti a lungo, tant'è che a un certo punto la ragazza ha tirato in ballo Delia Duran quando ha intimato al compagno d'avventura di non trattarla come stava facendo e di riservare quell'atteggiamento a "quella cr.... di tua moglie".

Quando gli animi sembrava si fossero rasserenati, Sorge ha raggiunto Belli in giardino e ha cominciato a parlargli a bassa voce.

Mentre l'attore la stringeva a sé, l'italo americana ha fatto un gesto che sta facendo parecchio discutere: ha baciato con passione il coinquilino e l'ha fatto davanti agli altri attoniti concorrenti del Grande Fratello Vip.

Terminate le effusioni, l'influencer ha guardato Alex dritto negli occhi e gli ha detto: "Lo senti questo?

È finto come tu sei stato con me fino a oggi".

Dopodiché la giovane ha voltato le spalle ed è andata via, lasciando l'uomo senza parole e particolarmente contrariato.

Il ritorno di Delia al Grande Fratello Vip

"Sei una testa di c... a farmi questo, lo sai?", ha tuonato Alex quando Soleil era ormai lontana.

Insomma, nella casa del GF Vip si è consumato un vero voltafaccia ai danni dell'attore, che da tre mesi si sta mettendo in gioco al cento per cento, arrivando a far vacillare il suo matrimonio.

A proposito della moglie di Belli, il13 dicembre sarà ancora protagonista della puntata in diretta che Alfonso Signorini si appresta a condurre.

Il promo dell'appuntamento del 13 dicembre, infatti, ha anticipato che Delia Duran entrerà nella casa più spiata d'Italia per avere il definitivo confronto con il marito.

È la seconda volta che la donna varca la soglia della porta rossa per cercare di capire cosa stia succedendo tra la sua dolce metà e Sorge e probabilmente tra qualche ora sarà necessario un faccia a faccia, visto il bacio che i due si sono scambiati in mattinata.

Più tardi, inoltre, i concorrenti che non intendono trascorrere il Natale tra le mura di Cinecittà, annunceranno il loro addio. L'unico ad aver già detto chiaramente che andrà via è Aldo Montano; ci sono, però, anche molti vipponi indecisi come Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Carmen Russo e a sorpresa Manila Nazzaro (in crisi dopo una telefonata con i familiari).