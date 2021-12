È tempo di nuove polemiche nella casa del Grande Fratello Vip; questa volta, a trovarsi nell'occhio del ciclone è stata Valeria Marini la quale ha avuto un diverbio con Eva Grimaldi. L'attrice ha infatti accusato la showgirl di non fare nulla in casa e di stare sempre a fumare, parlare ma non a dedicare attenzioni alla casa e alle pulizie.

Grande Fratello Vip: nuova polemica tra Eva e Valeria

Eva Grimaldi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip a gamba tesa; l'attrice, fin dal suo ingresso, non ha avuto paura di esprimere la propria opinione anche a costo di scontrarsi contro personaggi forti, come Soleil o Katia Ricciarelli.

La furia di Grimaldi questa volta ha travolto Valeria Marini. Tutto è iniziato quando l'attrice si trovava in cucina a lavare i piatti e subito ha esordito dicendo: ''Valeria sei troppo stellare, perché se tu hai le mani, devi lavare i piatti''. Immediatamente la showgirl si è difesa dicendo: ''Sono andata in bagno, non ho neppure fumato una sigaretta. Non mi ha mai rimproverata nessuno da quando sono qui, faccio anche le cose in più .'' Per tutta risposta Eva ha sbottato dicendo: ''Forse nessuno ha il coraggio di dirtelo in faccia, ma non tocchi un piatto''. Pare dunque imminente che la "guerra" tra le due donne della casa sia sempre più vicina.

GF Vip, Katia minaccia di buttare in piscina Eva

Nelle ore precedenti al diverbio tra Marini ed Eva, gli animi si sono scaldati anche tra Grimaldi e la soprano Katia Ricciarelli. Tutto è iniziato quando tutti quanti stavano facendo la lista della spesa settimanale ed Eva stava dicendo la sua opinione, immediata la reazione di Ricciarelli la quale dice: "Lascia che a fare la spesa siano loro''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice è rimasta subito spiazzata e si è sentita attaccata e si è giustificata dicendo:" "Non volevo fare la spesa, mi sono solamente seduta al tavolo con loro'', e Katia per tutta risposta le dedica un bel ''Vai dove ti pare''. A questo punto Grimaldi ha iniziato a lamentarsi e ad accusare la soprano di provare rancore e cattiveria nei suoi confronti, consigliando a tutti quanti di fare un reset e ripartire da zero.

A questo punto Katia non è riuscita a trattenere un'ondata di nervosismo e ha sbottato contro l'attrice, arrivando persino a minacciarla: ''A me reset non lo fai, altrimenti finisci in piscina. Te lo dico subito! Io non ho bisogno di nessun reset da parte tua". Dinanzi a queste accuse e parole, la compagna di Imma Battaglia ha preferito voltare le spalle e abbandonare il giardino per non cedere in ulteriori provocazioni. Sui social molti hanno accusato Ricciarelli di fare bullismo ad Eva solamente perché ha fatto il suo ingresso in casa da qualche giorno.