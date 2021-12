Tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan c'è di nuovo maretta. Dopo alcuni commenti poco carini effettuati dalla cantante lirica nella 29^ puntata del GFVip, la showgirl ha deciso di "affrontare" la diretta interessata. Al termine della chiacchierata, le due coinquiline sono sembrate essere su due rette parallele che non si incontreranno mai.

Il confronto

Nella 29^ puntata del GFVip, Katia Ricciarelli ha espresso un giudizio negativo sul feeling instaurato da Miriana con Biagio. Dopo averci riflettuto sopra, la showgirl ha deciso di chiedere spiegazioni all'ex moglie di Pippo Baudo.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, Trevisan ha chiesto a Katia di raggiungerla in veranda: "Ti vorrei pregare di non farmi più quelle battute". A detta dell'ex ragazza di Non è la Rai, nessuno deve giudicare il suo atteggiamento nella casa di Cinecittà solamente perché ha deciso di lasciarsi andare, dopo un brutto un periodo alle spalle.

In replica, Ricciarelli ha dichiarato di non volere cambiare idea su Biagio e Miriana. Anzi, la diretta interessata ha tirato in ballo l'ex gieffino Nicola Pisu: "Non si gioca con le persone". Prontamente Trevisan ha risposto di non avere mia giocato né con Nicola né con Biagio.

Lo sfogo della showgirl

Durante il confronto-scontro Katia non ha sentito ragioni.

La cantante lirica ha spronato la coinquilina a fare ciò che vuole all'interno del Reality Show, ma l'ha invitata ad accettare il pensiero altrui. Dal momento che le due "vippone" non hanno trovato un punto d'incontro, Ricciarelli ha chiosato: "La casa è grande, non ci parliamo più". Sulla base di quanto dichiarato la 75enne si è rivolta anche verso D'Anelli: "Non cambio idea sul vostro comportamento".

Terminata la discussione, Miriana si è diretta in giardino per sfogarsi con Giucas Casella: "Mi sta dando della lasciva". A quel punto Sophie Codegoni e Biagio D'Anelli hanno raggiunto la showgirl e hanno cercato di consolarla. In particolare, l'opinionista ha abbracciato Miriana. In un secondo momento lo stesso Biagio ha preso una decisione sul legame con Trevisan: "Preferisco uscire lunedì e ti aspetto fuori".

Il diretto interessato si è detto dispiaciuto se per colpa sua alcuni coinquilini del GFVip esprimono pareri negativi.

La stoccata di Ricciarelli

In un secondo momento Katia Ricciarelli ha continuato a punzecchiare Miriana Trevisan. Parlando con Davide Silvestri, la cantante lirica ha accusato la coinquilina di avere atteggiamenti contraddittori. Poi, ha sostenuto che è sempre stata la showgirl ad andare da lei e non viceversa. In merito alla frase infelice sulla "Love Boat" Ricciarelli ha ammesso di non ricordare il motivo per cui l'aveva fatta, poiché distratta dall'ingresso di Barù.

Infine, Katia Ricciarelli è sembrata non volere avere più nulla a che fare con Miriana Trevisan: "Lei per me è una persona che non conta più".