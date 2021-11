Nella casa del Grande Fratello Vip 6 si parla di Uomini e donne. Questa mattina le tre principesse Selassié si sono ritrovate a discutere di Sophie Codegoni e hanno tirato in ballo anche la sua esperienza (poco fortunata) vissuta nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi. A tal proposito, il giudizio di Jessica nei confronti del dating show è stato molto duro, al punto da arrivare a dire che per lei quel tipo di programma non andrebbe più fatto.

Le principesse parlano di Sophie e della relazione con Matteo Ranieri a Uomini e donne

Nel dettaglio, le tre principessine di questa sesta edizione del Grande Fratello vip 6 si sono ritrovate a discutere della nomination di questa settimana, che vede a rischio eliminazione anche Sophie Codegoni, nota al pubblico in primis per la sua partecipazione alla passata edizione di Uomini e donne.

In quell'occasione Sophie riuscirà a costruire una storia d'amore con Matteo Ranieri, il corteggiatore che perse la testa nei confronti della tronista anche se poi, una volta usciti dal programma, la loro relazione non ha mai decollato.

A tal proposito, Clarissa ha ammesso che Sophie ci terrebbe moltissimo a non essere eliminata dal GF Vip perché vorrebbe riscattarsi anche per tutto "l'odio" che avrebbe ricevuto questa estate sui social, dopo la fine della sua relazione con Matteo nata a Uomini e donne.

Dalla casa del GF Vip, Jessica spara a zero contro Uomini e donne

Ebbene, il giudizio di Jessica è stato molto duro e la ragazza ha puntato il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi, ritenendo che ormai non ci sarebbero più coppie stabili e durature che nascono nello studio del suo dating show.

"Ma infatti per questo secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutte", ha sbottato Jessica mettendo così in discussione la validità della trasmissione di Canale 5, che tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di spettatori.

"Può succedere che uno si lascia", ha aggiunto Lulù che ha provato a correggere il tiro a sua sorella dopo le dichiarazioni su Uomini e donne.

Clarissa difende Uomini e donne dopo le parole della sorella al GF Vip

"Lì comunque è difficile conoscersi" ha ammesso Clarissa sottolineando il fatto che per i tronisti e i corteggiatori di Uomini e donne non sarebbe facile riuscire a conoscersi nelle modalità loro concesse.

"Dopo il trono di Dama si sono formate coppie che ancora oggi stanno insieme", ha aggiunto ancora Clarissa spezzando così una lancia a favore della trasmissione di Maria De Filippi, duramente criticata e stroncata dalla sorella Jessica.