La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad attirare accese critiche e polemiche. Al centro dell'attenzione sono finiti gli atteggiamenti e i modi di fare di alcuni concorrenti di quest'anno, che hanno destato non pochi sospetti. Primi su tutti Alex Belli e Soleil Sorge, accusati di aver messo in scena una vera e propria soap opera nella casa per attirare l'attenzione sul loro conto. A sparare a zero contro il Reality Show, ci ha pensato anche l'ex gieffina Jo Squillo che ha puntato il dito anche contro la coppia Gianmaria-Sophie e Katia Ricciarelli.

Il duro attacco di Jo Squillo contro il GF Vip 6

Nel dettaglio, l'avventura di Jo Squillo all'interno della casa del GF Vip non è durata tantissimo ma la showgirl ha saputo lasciare il segno.

Memorabili i suoi scontri al vetriolo con Katia Ricciarelli: in diverse occasioni le due donne si sono ritrovate ai ferri corti e se ne sono dette di ogni colore.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo dal suo addio al reality show, Jo Squillo non ha perso occasione per sbottare contro Katia, tanto da accusarla di essere la raccomandata di questa sesta edizione.

"Favorita e, tra virgolette, raccomandata", ha sbottato Jo Squillo parlando dell'ex moglie di Pippo Baudo e ricordando al pubblico che la Ricciarelli gode di agi che gli altri concorrenti non hanno, come ad esempio il bagno privato.

Jo Squillo spara a zero contro Sophie-Gianmaria e Katia

Ma Jo Squillo si è scagliata duramente anche nei confronti della coppia Gianmaria-Sophie che continuano a tenere banco con la loro "amicizia speciale", che sembra non sfociare mai in qualcosa di concreto e serio.

"Si sono messi d'accordo per combinare questa love story, tutto finto", ha sbottato ancora Jo Squillo rivelando di aver cambiato drasticamente idea su Gianmaria, una volta che è uscita dalla casa di Cinecittà ed ha avuto modo di vederlo da casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La showgirl ha ammesso di essere delusa, dato che quando l'ha conosciuto le aveva dato l'impressione di essere un "bravo ragazzo" poi però col tempo si sarebbe resa conto del fatto che Gianmaria sarebbe solo alla ricerca della fama.

Alex e Soleil nel mirino dell'ex concorrente del GF Vip

Non è mancata una frecciata al vetriolo anche nei confronti della coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge, che ha tenuto banco per ben tre mesi all'interno della casa del GF Vip.

Anche in questo caso, Jo Squillo non si è fatta problemi a sparare a zero contro la coppia ribattezzata i "Solex", affermando che la loro è stata una "sceneggiata scritta a quattro mani" e che avrebbero recitato in maniera credibile tale da far "abboccare" il pubblico che segue il reality show condotto da Alfonso Signorini.