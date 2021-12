Dopo l'uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno espresso il loro giudizio. Gianmaria Antinolfi, parlando con Miriana Trevisan, ha sparato a zero sia sull'attore che su Soleil Sorge. A proposito dell'influencer italo-americana, il 36enne campano ha rivelato che la nominerà sempre perché molto deluso dal suo atteggiamento.

L'accaduto

Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Alex Belli è stato squalificato dal Reality Show per non avere rispettato le norme anti-covid. L'attore, durante l'ennesimo confronto con la moglie Delia, non ha rispettato il distanziamento.

Mentre il 38enne discuteva con la moglie e cercava di farle capire che era innamorato di lei, Soleil irritata ha portato la valigia di Alex.

Nel post-puntata, l'influencer ha confidato ai suoi compagni d'avventura di essersi sentita usata da Belli. Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto di non avere mai voluto che il matrimonio tra Alex e Delia giungesse al capolinea per colpa sua.

Antinolfi attacca Sorge

Le dinamiche scaturite nelle puntata del GFVip di lunedì hanno spaccato la casa. Tra i concorrenti che hanno deciso di esporsi, c'è stato Gianmaria. L'imprenditore, in una chiacchierata confidenziale con Miriana, ha attaccato il duo Sorge-Belli: "Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino".

Il 36enne ha ammesso che al posto di Soleil, anziché farsi compatire da tutti i coinquilini, sarebbe andato in camera a piangere. Antinolfi è convinto che all'influencer piaccia giocare sul fatto di essere "piccola e indifesa". Sulla base di quanto dichiarato, il 36enne ha sbottato: "L'unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire finte soap".

Per questo motivo Gianmaria ha fatto sapere che da questo momento in poi nominerà sempre l'influencer italo-americana. Gianmaria ha motivato la sua scelta con il fatto di essere deluso, per l'ennesima volta, dall'atteggiamento della coinquilina: "Ci eravamo riavvicinati e avevo apprezzato. Dopo un giorno mi ha distrutto".

'Delia l'unica parte lesa'

Nel prosieguo della chiacchierata, Gianmaria ha confidato di essere dalla parte di Alex. Secondo il punto di vista del 36enne, l'attore sarebbe stato influenzato da Soleil. Inoltre, il diretto interessato ha spezzato una lancia a favore di Delia Duran: "Unica parte lesa". Stando a quanto visto dall'imprenditore, la compagna di Belli sarebbe apparsa dimagrita, stanca e sofferente.

Antinolfi si è detto convinto che Alex e Delia non fossero d'accordo su quanto accaduto. In merito a Soleil, Gianmaria ha dichiarato di essere stufo per come viene trattato. Sebbene il gieffino si ritenga una persona che "regala" varie chance, questa volta si è detto troppo deluso e arrabbiato.