Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore per il 2021, che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre, Ezio vorrebbe fare un passo in avanti con la sua Veronica, ma per farlo dovrà chiedere la collaborazione di Gloria. Intanto Gemma e Marco si avvicineranno sempre di più, ma verranno tenuti sott'occhio da Stefania, soprattutto durante una serata che la sorellastra organizzerà con Marco a casa loro, quando Ezio e Veronica saranno al cinema.

Ezio vuole convolare a nozze con Veronica: la richiesta a Gloria

Ezio vorrebbe finalmente convolare a nozze con Veronica, in quanto ormai sente di aver messo su famiglia grazie anche all'arrivo in casa della figlia Stefania e alla presenza della figlia della sua compagnia, Gemma, anche se tra le due c'è un rapporto un po' altalenante, dettato anche un po' dalla gelosia.

Ezio vorrebbe, finalmente, formalizzare questa unione con le nozze, ma legalmente non può in quanto è ancora legato a Gloria. L'unico modo per poterci riuscire sarebbe mettere fine al matrimonio con quest'ultima. La legge sul divorzio è subentrata in Italia solamente nel 1970, quindi per potersi sposare Ezio dovrebbe dimostrare di essere vedovo, per questo chiederà a Gloria di fornirgli un certificato che possa attestare la sua morte e lo farà con un unico desiderio: "Gloria, lasciami essere felice". Alla fine Ezio chiederà a Veronica di diventare sua moglie, quindi riuscirà a risolvere tutte le cose con la sua ex?

Stefania spia la serata organizzata sa Gemma con Marco a casa Colombo

Intanto Stefania affronterà delle nuove sfide al lavoro, infatti Vittorio le chiederà di affiancare Marco durante un'intervista a un'attrice famosa.

Temendo che Gemma possa ingelosirsi a causa dell'avvicinamento a Sant'Erasmo, anche solo professionale, deciderà di non dirle nulla in merito.

Gemma, però, avrà le idee ben chiare in merito al suo rapporto con Marco. I due si sono molto avvicinati durante una chiacchierata abbastanza intima, in cui la ragazza gli ha raccontato il suo passato difficile segnato anche dalla morte prematura del padre.

A creare un feeling ancora più forte sarà un regalo che la ragazza troverà nel suo armadietto del grande magazzino: un Benino, un personaggio del presepe napoletano.

Per tutte queste ragioni Gemma deciderà di organizzare un tête-à-tête a casa sua; ne approfitterà in quanto Ezio e Veronica decideranno di uscire per trascorrere una serata al cinema.

Stefania verrà a conoscenza delle intenzioni della sorellastra e in nome di una promessa fatta proprio a Veronica deciderà di annullare i suoi appuntamenti per restare a casa e avere modo di scoprire cosa possano combinare i due.