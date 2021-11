Solamente i concorrenti del Grande Fratello Vip non sanno che la sesta edizione è stata allungata di circa tre mesi ma, secondo quello che si vocifera in rete, qualcuno sta cominciando a sospettarlo. Nella casa più spiata d'Italia, infatti, c'è chi sta ipotizzando un prolungamento come quello di un anno fa, quando la finale è stata spostata da dicembre a marzo. Tra coloro che potrebbero decidere di non restare spiccano almeno cinque protagonisti assoluti del cast, come Aldo e Manuel.

Chi potrebbe lasciare il GF Vip tra pochi giorni

Quanti e quali vipponi lasceranno la casa quando sarà ufficializzato il prolungamento del programma fino a metà marzo?

A rispondere a questa curiosità dei fan sono stati gli stessi concorrenti del GF Vip chiacchierando tra loro dopo aver saputo dell'arrivo di nuovi concorrenti nel reality Mediaset.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero almeno cinque gli inquilini pronti ad abbandonare la casa tra poche settimane, cioè quando sarà chiesto ai "reclusi" di decidere se andare avanti fino a quando lo vorrà il pubblico oppure se lasciare il gioco e tornare alla vita quotidiana.

Nostalgia e dubbi per molti protagonisti del GF Vip

A fare i nomi dei cinque vipponi che sarebbero pronti a lasciare il gioco tra poche settimane è stato Amedeo Venza in una storia pubblicata su Instagram.

"Katia, Manuel, Gianmaria, Francesca e Aldo non sarebbero disposti a continuare il prolungamento del Gf Vip e quindi potrebbero uscire prima di Natale", ha fatto sapere l'esperto di Gossip.

Ricciarelli, ad esempio, di recente è stata sorpresa dalle telecamere del GF Vip mentre informava i compagni del fatto che il suo contratto scade il 13 dicembre e che lei resterà in casa fino ad allora e non oltre.

Anche Antinolfi e Cipriani hanno palesato le loro perplessità circa un possibile (i concorrenti non sono ancora stati messi al corrente dello slittamento ufficiale della finale al 14 marzo 2022) allungamento del reality: l'imprenditore ha detto di avere impegni di lavoro a gennaio, mentre la soubrette che non se la sente di stare lontana dal fidanzato Alessandro durante le festività.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Due new entry al GF Vip il 22 novembre

Per cinque concorrenti che sarebbero prossimi a lasciare il gioco, altre due stanno per varcare la soglia della porta rossa per iniziare l'avventura. Lunedì 22 novembre due donne entreranno ufficialmente a far parte del cast della sesta edizione del GF Vip, ovvero Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.

Alfonso Signorini, però, qualche giorno fa ha anticipato che saranno circa dieci i nuovi ingressi nella casa da qui a metà dicembre (ovvero quando era inizialmente prevista la finale di quest'anno) e tutte queste new entry saranno inserite gradualmente, settimana dopo settimana.

I personaggi famosi che dovrebbero essere inseriti nel cast di vipponi nelle prossime puntate, sono: Natalie Caldonazzo, Vera Gemma, Giacomo Urtis in coppia con Valeria Marini, Biagio D'Anelli e Adelaide De Martino (sorella del conduttore Stefano). Sarebbero saltate all'ultimo minuto e per motivi ignoti, invece, le partecipazioni al reality di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne.