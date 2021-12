Il feeling tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli è stato quasi immediato. Il vulcanico opinionista è entrato da poche settimane nella casa del GF Vip ma ha subito trovato nella show girl un prezioso punto di riferimento. Una complicità che è cresciuta con il trascorrere dei giorni al punto da mandare in tilt il 38enne, fidanzato con Silvana Curcio. Il dj non ha nascosto la sua attrazione nei confronti dell'ex ragazza di Non è la Rai ed ha chiarito che se dovesse rendersi conto di provare dei sentimenti per lei non esiterebbe a chiudere la relazione con la partner.

Nelle ultime ore, però, tra i due sono sorte le prime incomprensioni, con la napoletana che è stata scossa dal messaggio aereo dell'amico Alessandro: "Ricorda che sei un assolo".

Miriana è convinta che si tratti di un preciso segnale a prendere le distanze dal dj che non ha gradito le perplessità manifestate dalla coinquilina. "Sta vivendo situazioni fantastiche con me, come fa a dare peso ad un messaggio del genere" - ha affermato D'Anelli mentre si sfogava con Gianmaria Antinolfi. Successivamente Biagio ha provato a chiarirsi con Miriana che ha spiegato di essere rimasta infastidita dalla sua reazione. Tra i due le discussioni sono proseguite per tutta la giornata con Miriana che ha manifestato una certa gelosia per l'avvicinamento a Nathaly Caldonazzo.

"Vedi tragedie inesistenti" - ha sottolineato l'opinionista, visibilmente infastidito.

Miriana Trevisan scossa dal messaggio dell'amico, i dubbi su Biagio

Un aereo galeotto ha alimentato tensioni e dubbi tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Tra i due si è creato un feeling speciale ed in più di una circostanza sono stati ad un passo dal baciarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Coccole e tenerezze nonostante il 38enne fosse entrato nella casa del GF Vip da fidanzato. Dall'altra parte la show girl non ha nascosto il suo interesse per il dj ma fatica a lasciarsi andare per rispetto del figlio che la segue costantemente in televisione.

A frenare ulteriormente la napoletana il messaggio che un amico, Alessandro, gli ha fatto pervenire giovedì 23 dicembre con un aereo, invitandola a non fidarsi ciecamente del vulcanico opinionista.

Subito dopo la quarantanovenne si è sfogata con Valeria Marini e Jessica Selassiè prima di confrontarsi con Biagio D'Anelli, amareggiato per le perplessità mostrata dalla compagna di avventura.

La show girl discute con Biagio D'Anelli dopo la conversazione e il ballo con Nathaly Caldonazzo

Il trentottenne di San Giovanni Rotondo non ha esitato a manifestare il proprio risentimento a Miriana Trevisan. "Preferisci ascoltare i messaggi degli altri e non quanto abbiamo vissuto insieme in questi giorni" - ha sottolineato Biagio D'Anelli precisando che non si è innervosito per il messaggio che gli ha fatto pervenire l'amico ma per la sua reazione. Dall'altra parte Miriana ha provato a far comprendere al coinquilino il suo stato d'animo evidenziando che non riesce a trovare nulla di sbagliato nei suoi comportamenti ma che, nel contempo, non può non tener conto dell'avvertimento dell'amico.

Equivoci ed incomprensioni ulteriormente alimentati da un ballo del foggiano con Nathaly Caldonazzo dopo una lunga chiacchierata con la soubrette in veranda. "Sono avvinghiato dalla mattina alla sera" - ha risposto ironicamente il 38enne con l'ex ragazza Non è la Rai che gli ha fatto notare che ci sono altri atteggiamenti che le danno fastidio. "Sei tu che sei venuto e mi hai detto stamattina che ti eri abbracciato con Federica". Biagio non ha gradito la scenata di gelosia ed ha prontamente ribattuto: "Vedi tragedia inesistenti'.