Manca solamente una settimana ad una delle puntate del GF Vip più attese della sesta edizione: lunedì 13 dicembre, infatti, Alfonso Signorini chiederà ai concorrenti cosa intendono fare, se accettano il prolungamento fino a marzo oppure se preferiscono tornare a casa. L'autore Gabriele Parpiglia sostiene che almeno tre "colonne" del cast potrebbero abbandonare il gioco per diverse motivazioni, tant'è che la produzione sarebbe già alla ricerca di "maschi alpha" con cui sostituire Manuel, Aldo e Davide.

Chi va e chi resta dopo il prolungamento del GF Vip

Quanti e quali vipponi lasceranno la casa più spiata d'Italia il 13 dicembre? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori da giorni, ovvero da quando è stato ufficializzato lo slittamento della finale al 14 marzo 2022.

Tra circa una settimana, dunque, i veterani del cast saranno chiamati a prendere un'importante decisione: rimanere tra le mura di Cinecittà finché lo vorrà il pubblico, oppure ritirarsi non accettando il prolungamento che ha deciso Mediaset.

Gabriele Parpiglia si è espresso su questo argomento e, in base alle informazioni che ha raccolto, ha fatto i nomi dei concorrenti che a brevissimo potrebbero abbandonare il reality-show spontaneamente.

"Si stanno cercando due maschi alpha, e la scelta verrà fatta come conseguenza che altrettanti maschi alpha lasceranno la casa quando sapranno dell'allungamento", ha raccontato l'autore televisivo in una recente puntata di Casa Chi.

Nathaly Caldonazzo vicinissima al GF Vip

I maschi alpha che secondo Parpiglia intendono lasciare definitivamente la casa del GF Vip il 13 dicembre, sono Aldo e Davide: i due si sono già esposti nei giorni scorsi per precisare che intendono abbandonare il reality per stanchezza e per amore dei propri cari.

"Questi abbandoni potrebbero essere rimpiazzati", ha aggiunto l'autore tv prima di aggiungere un altro nome alla lista dei vipponi che molto probabilmente non accetteranno il prolungamento fino a marzo prossimo.

"Al 99% Manuel, Aldo e Davide sono tra gli uscenti", ha dichiarato l'esperto di Gossip nel corso di una recente puntata del programma web Casa Chi.

Il collaboratore di Alfonso Signorini, dunque, sostiene che almeno tre veterani del cast si ritireranno dal gioco tra pochi giorni: Bortuzzo, in particolare, desidera tornare alla propria vita, alle cure mediche e quotidiane di cui necessita e ai progetti che ha messo in stand-by prima di varcare la soglia delle porta rossa di Cinecittà (in primis un film sulla sua storia).

I 'no' a Raselli, Cavaglià e Giordano prima di entrare al GF Vip

Parpiglia si è anche sbilanciato su una donna che quasi certamente entrerà nella casa del GF Vip nel mese di dicembre: "Nathaly Caldonazzo debutterà solo quando ci saranno i sì e i no".

Gli autori del reality Mediaset, comunque, sono ancora alla ricerca dei personaggi famosi da inserire nel gruppo dopo gli abbandoni che ci saranno.

Secondo il giornalista Gabriele, gli addetti ai lavori starebbero selezionando i futuri concorrenti con molta attenzione, arrivando a dire sonori "no" anche a chi pensava di essere già nel cast ufficiale.

"Ci sono motivazioni serie per le quali Ferdinando Giordano, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli non entreranno più", ha raccontato l'esperto di gossip in una recente intervista web.

Pare, inoltre, che anche Sara Croce e Laura Cremaschi di Avanti un altro fossero tra i candidati al ruolo di nuovi vipponi, ma proprio in questo periodo sono impegnate con le registrazioni delle puntate del game-show, quindi le loro partecipazioni sono saltate definitivamente.