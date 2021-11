Manuel Bortuzzo continua a essere uno dei volti di punta del Grande Fratello Vip 6. Il giovane nuotatore è uno dei personaggi più seguiti e amati di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. In queste ultime ore Bortuzzo è finito nell'occhio del ciclone non tanto per le dinamiche nate in casa con la giovane Lulù, bensì per le indiscrezioni sul presunto compenso che percepirebbe per questa avventura nella casa più spiata d'Italia.

Manuel Bortuzzo tra i concorrenti più amati del GF Vip 6

Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo fin dal primo momento è stato considerato uno dei volti di spicco di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il giovane nuotatore ha saputo dare delle lezioni di vita ai suoi compagni di avventura, ma anche ai tantissimi spettatori che seguono e commentano le vicende dei concorrenti presenti nella casa più spiata d'Italia.

Ma a quanto ammonta il compenso percepito da Manuel Bortuzzo per questa sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6?

In queste ultime ore sono emerse un po' di indiscrezioni in merito al presunto cachet che riceverebbe il nuotatore per questa nuova esperienza che lo vede sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

Quando guadagna Manuel Bortuzzo per il GF Vip 6? Ecco le presunte cifre

Ebbene, Manuel percepirebbe un cachet pari a 2.500 euro a puntata, ovvero 5.000 euro a settimana.

Un compenso che mensilmente andrebbe a toccare quota 20.000 euro e tenendo conto che al momento Manuel è in casa già da due mesi, il suo cachet complessivo si aggirerebbe sui 40.000 euro.

Tuttavia si tratta di cifre che, per il momento, non sono state confermate dalle persone che gravitano intorno a Manuel e quindi non si sa con esattezza se sia davvero questo il compenso ufficiale.

Intanto Manuel continua a essere uno dei volti di spicco di questa sesta edizione del GF Vip: in queste settimane è stato più volte al centro dell'attenzione e della ribalta mediatica in primis per la sua turbolenta relazione con Lulù.

La 'storia d'amore' tra Manuel e Lulù tiene banco nella casa del GF Vip 6

La principessina Selassié ha perso la testa per Bortuzzo, al punto da essere un po' troppo ossessiva nei suoi confronti.

Manuel infatti, in una delle ultime puntate del GF Vip, ha chiesto aiuto ad Alfonso Signorini per far capire a Lulù che deve rispettare i suoi spazi e che dovrebbe cercare di essere meno apprensiva nei suoi confronti.

Un messaggio che è stato recepito dalla ragazza, la quale ha scelto di fare un passo indietro.