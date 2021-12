Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda fino al prossimo marzo 2022. Il conduttore Alfonso Signorini, in queste ore, ha reso nota la notizia anche ai concorrenti stessi che stanno vivendo questa esperienza. Non tutti hanno fatto i salti di gioia anche se, in queste ore, emergono già i primi retroscena su quelli che saranno i prossimi concorrenti che si metteranno in gioco nella casa di Cinecittà. Tra le new entry dovrebbe esserci anche un ex volto di Uomini e donne.

Retroscena Grande Fratello Vip 6: tra i nuovi concorrenti un ex di Uomini e donne

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su chi varcherà la soglia della porta del GF Vip nel corso delle prossime puntate serali è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

In una delle ultime dirette di "Casa Chi", ha svelato che tra i candidati in pole position ci sarebbe un ex protagonista di Uomini e donne, passato anche per Temptation Island, che sarebbe pronto a mettersi in gioco e a vivere questa esperienza nel cast del reality show di Alfonso Signorini.

Per il momento, però, Parpiglia non ha anticipato il nome di questa persona che sarebbe in pole position per il GF Vip, anche se ha svelato che si tratterebbe di una persona che non ha lasciato il segno nelle trasmissioni di Maria De Filippi.

Salta Vera Gemma, arriva Eva Grimaldi al GF Vip

E poi ancora sempre stando ai retroscena legati al prossimi concorrenti di questo Grande Fratello Vip, secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino, le porte della casa di Cinecittà non si apriranno più per Vera Gemma.

L'ex protagonista dell'Isola dei famosi e in passato anche di Pechino Express non metterà piede all'interno della casa più spiata d'Italia.

Al suo posto, invece, sembrerebbe praticamente certa la presenza dell'attrice Eva Grimaldi, anche lei molto amata e seguita dal pubblico.

La Grimaldi non è la prima volta che partecipa ad un reality show di Canale 5, dato che in passato ha avuto modo di prendere parte ad una edizione dell'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

Anche la Caldonazzo in lizza come prossima concorrente del GF Vip

Le porte della casa del Grande Fratello Vip 6, nel corso delle prossime settimane, dovrebbero aprirsi anche per l'attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo, anche lei in passato naufraga all'Isola dei famosi.

In attesa di vedere arrivare i nuovi concorrenti che dovranno "tenere in piedi" le dinamiche del GF Vip 6 fino al prossimo marzo 2021, resta da capire chi lascerà la casa di Cinecittà dopo la notizia del prolungamento.

Tra quelli che sembrano ormai vicini all'uscita spicca il nome di Aldo Montano, il quale ha ribadito più volte di voler gettare la spugna e di essere pronto a tornare a casa per le feste di Natale.