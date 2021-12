Soleil Sorge continua ad essere un fiume in piena all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne, in queste ultime ore, si è resa protagonista di un nuovo accesissimo e infuocato scontro con Sophie Codegoni. Le due si sono ritrovate ai ferri corti e durante l'ultima lite sono volate parole grosse. La casa si è divisa e in tanti si sono scagliati contro Sorge anche se lei ha prontamente sbottato e li ha accusati di essere un branco di falsi.

Si accende lo scontro nella casa del GF Vip tra Soleil e Sophie Codegoni e volano insulti

Nel dettaglio, le ultime ore all'interno della casa del GF Vip sono state a dir poco infuocate per Soleil e Sophie. Le due si sono ritrovate l'una contro l'altra e Sorge non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua rivale.

"Sei più plastica che cervello", ha sbottato Soleil contro Sophie facendo riferimento al fatto che all'età di 19 anni sarebbe ricorsa più volte alla chirurgia estetica.

Dichiarazioni che non sono piaciute ai vari concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset. Valeria Marini, ad esempio, è stata molto dura nei confronti di Soleil ed ha preso le difese di Sophie, sottolineando che se fosse capitato a lei l'avrebbe addirittura sbranata.

Soleil Sorge sbotta e perde le staffe contro gli inquilini del GF Vip 6

Insomma le vippone della casa di Cinecittà non hanno gradito il modo di fare di Sorge anche se l'ex protagonista di Uomini e donne non ha perso occasione per sbottare e per puntare il dito contro i suoi stessi inquilini.

"Siete un brano di falsi, schifosissime false senza vergogna", ha sbottato Soleil perdendo le staffe contro gli inquilini che condividono con lei questa esperienza e che si sono schierati dalla parte di Sophie Codegoni.

Soleil, quindi, ancora una volta non ha avuto paura di schierarsi contro il resto della casa del Grande Fratello Vip, ribadendo a chiare lettere di essere dalla parte della ragione.

Il papà di Sophie si scaglia contro Soleil Sorge dopo la lite al GF Vip

Cosa succederà a questo punto? C'è da scommettere che, nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset in onda il 10 dicembre su Canale 5, ci sarà spazio per un nuovo "faccia a faccia" tra le due gieffine.

La resa dei conti tra Soleil e Sophie potrebbe infiammarsi ancora di più alla luce del tweet polemico del papà di Codegoni.

Sui social, infatti, ha difeso sua figlia sentenziando che nella vita è meglio "rifarsi il decolleté" piuttosto che andare insieme ai mariti delle altre donne, lanciando così una pesantissima frecciatina contro Soleil e la love story con Alex Belli.