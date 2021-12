Giovedì 16 dicembre, in prima visione assoluta in America, andrà in onda l'ottavo episodio di Grey's Anatomy 18. Intitolata "It Came Upon a Midnight Clear", la puntata rappresenterà a tutti gli effetti il finale autunnale. Dopo l'appuntamento di giovedì prossimo, infatti, il medical drama tornerà sui teleschermi della ABC solo a fine gennaio. In attesa di scoprire la data esatta, l'ultimo episodio dell'anno, come di consueto per le Serie TV targate Shonda Rhimes, si chiuderà con un clamoroso cliffhanger che lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

In questo caso, saranno le sorti di Owen Hunt, vittima di un grave incidente automobilistico, a preoccupare i telespettatori.

Grey's Anatomy 18x08, anticipazioni: il promo dell'ultimo episodio dell'anno

Scendendo più nel dettaglio, il promo di Grey's Anatomy 18x08 si apre annunciando un'ottima notizia: Winston, infatti, informerà la famiglia di Farouk che si è reso disponibile un donatore per il tanto atteso trapianto di cuore che potrebbe salvare la vita del ragazzo. A quel punto Teddy Altman, desiderosa di esaminare l'organo in prima persona, partirà per assicurarsi che le procedure si svolgano in modo corretto. Ad accompagnare la dottoressa saranno Cormac Hayes e Owen Hunt, rispettivamente il chirurgo pediatrico e lo zio del bambino.

Qualcosa durante il viaggio, tuttavia, andrà storto. Come espressamente mostrato nel trailer dell'ottavo episodio di Grey's Anatomy 18, infatti, il conducente dell'auto sulla quale si trova Owen accuserà un grave malore. A nulla servirà il tempestivo intervento del Maggiore Hunt. Nonostante quest'ultimo proverà a prendere il controllo, la vettura si ribalterà.

Spoiler Grey's Anatomy 18, ottavo episodio: Meredith Grey raggiunge un nuovo traguardo

Il breve promo del prossimo episodio di Grey's Anatomy 18, come facilmente prevedibile, si chiude senza svelare le reali condizioni mediche di Owen. Le successive immagini, infatti, mostrano solo i protagonisti in sala operatoria. In attesa di scoprire se l'ultima puntata svelerà il destino del Maggiore Hunt o se, come nel più classico dei finali autunnali, bisognerà attendere gennaio per scoprire qualche dettaglio in più, la trama di Grey's Anatomy 18x08 si concentra anche su Meredith Grey.

La protagonista, infatti, raggiungerà un nuovo ed importante traguardo nella cura del Morbo di Parkinson. Nonostante ciò, come confermato dalle foto promozionali, la donna avrà modo di trascorrere le festività natalizie accanto ai tre figli. Nel frattempo, Atticus Link, che nel corso del precedente episodio ha realizzato di non aver bisogno del matrimonio per vivere felice accanto ad Amelia Shepherd, si mostrerà particolarmente desideroso di trascorrere le vacanze accanto a lei.