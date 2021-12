Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Un professore, che vede tra i suoi protagonisti anche il giovane Nicola Maupas, l'attore che veste i panni di Simone, figlio del prof Dante. Un personaggio che, nel corso di queste settimane, è entrato nel cuore dei milioni di spettatori che si sono appassionati alla fiction. L'attore in una recente intervista ha svelato dei retroscena sulle riprese di questa prima stagione, svelando che il suo è stato uno dei personaggi più difficili da interpretare.

Il retroscena dell'attore di Simone di Un professore, la fiction campione di ascolti di Rai 1

Il giovane Simone nella fiction Un professore, ha scoperto di essere omosessuale ed ha iniziato a provare una forte attrazione nei confronti di Manuel, un suo compagno di classe.

In merito a questo personaggio che ha dovuto interpretare nella fiction di grande successo in onda su Rai 1, l'attore di Simone in una intervista al settimanale "Grazia" ha dichiarato: "Ci tenevo a restituire una verità ed è stato come fare un giro sulle montagne russe".

Il giovane Maupas non ha neppure nascosto che ci sono state delle fasi durante le riprese della fiction in cui non ha nascosto le lacrime.

'Il ruolo più difficile', ammette l'attore Nicola Maupas parlando di Simone

"In alcune fasi mi sono divertito, in altre fasi ho pianto tantissimo", ha dichiarato l'attore di Simone svelando così questo retroscena sul dietro le quinte delle riprese di Un professore.

"Il ruolo più difficile, interpretarlo è stato faticoso", ha ammesso senza troppi mezzi termini l'attore.

Intanto, la prima stagione di Un professore arriva verso il gran finale di sempre. Giovedì 16 dicembre andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto importanti in prime time.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Un professore del 16 dicembre: Simone nei guai

Le anticipazioni riguardanti il gran finale di questa prima stagione, rivelano che tra Manuel e Simone il clima non sarà affatto dei migliori.

Dopo il momento di passione e di grande intimità che hanno vissuto insieme, Manuel tornerà a prendere le distanze dal figlio del professor Dante, evitando di dargli spiegazioni su quello che è successo.

Intanto Simone, sempre più deluso da come sta andando la sua vita, prenderà una drastica decisione: inizierà a lavorare al servizio del pericoloso Sbarra, il quale gli chiederà di appiccare un incendio all'interno di una libreria.

Una vera e propria sorpresa anche per il prof Dante che, nel momento in cui scoprirà l'amara verità sui guai che sta combinando suo figlio Simone, non potrà fare a meno di rivolgersi alla preziosa Anita, per chiedere conforto e supporto.