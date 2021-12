Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmesse su Rai 1 dal 6 al 10 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Salvatore, dopo aver scoperto che la madre ha un debole per Ferraris, continuerà ad assumere un atteggiamento duro nei confronti della donna. Agnese sarà molto dispiaciuta a causa dell'allontanamento del figlio e dei giudizi di sua figlia Tina. Pertanto Armando deciderà di parlare con il ragazzo, per cercare di aiutare la sarta.

Tuttavia l'uomo non riuscirà a rivelare a Salvo come stanno realmente le cose e per il giovane non sarà affatto facile capire che la madre sta agendo in onestà. Al contempo si avvicinerà la data dell'intervento di Tina, pertanto aumenterà l'ansia e la preoccupazione in Agnese.

La sarta, oberata di problemi e pensieri, avrà una dimenticanza in ambito lavorativo, che potrebbe causare seri problemi. Agnese, difatti, dimenticherà il ferro da stiro acceso per tutta la notte. L'indomani Conti capirà che non è da lei commettere una leggerezza del genere, dunque le proporrà di prendersi un periodo di riposo. La donna accetterà, anche in vista dell'operazione di sua figlia. Tuttavia ben presto avrà un malore, a causa del quale si riverserà sul pavimento di casa.

Episodi fino al 10/12: Salvo freddo con la madre

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 10 dicembre Salvo continuerà a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti della madre. La donna soffrirà molto a causa della distanza venuta a creare fra lei e suo figlio. Difatti, anche la stessa Anna sarà infastidita dal modo di comportarsi del giovane verso la madre.

Al contempo si avvicina l'intervento di Tina alle corde vocali, e questo desta ancora più preoccupazioni in Agnese.

Il Paradiso, puntate 6-10/12: Armando parlerà con Salvo

Armando, vedendo Agnese soffrire a causa di Salvo, deciderà di fare un passo avanti per aiutare la donna che ama. L'uomo si esporrà in prima persona, parlando al ragazzo dei sentimenti che lo legano alla madre.

Tuttavia Ferraris non riuscirà a dire a Salvatore come stanno realmente le cose, soprattutto riguardo ciò che ha fatto il padre. Pertanto, per il giovane Amato sarà difficile capire che la vera vittima è Agnese.

La sarta, però, nel momento in cui saprà che Armando ha avuto un colloquio con suo figlio, dirà all'uomo che non dovrà mai più prendere iniziative del genere.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 10 dicembre: Agnese avrà un malore

Stando alle anticipazioni per la signora Amato nel corso degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 10 dicembre inizierà ad accusare lo stress. Difatti, come spesso accade, quando si accavallano troppi pensieri, Agnese commetterà un errore sul lavoro.

La sarta dimenticherà il ferro da stiro acceso, rischiando di causare un incendio all'intera struttura. Conti, da bravo titolare, capirà che la sua dipendente ha solo bisogno di riposo. Pertanto la esorterà a prendere delle ferie per recuperare le energie.

Tuttavia, per lei i problemi non sono certi finiti, dato che avrà un malore. Saranno Vittorio e Tina che la ritroveranno stesa sul pavimento e priva di sensi.