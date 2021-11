Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni ufficiali rivelano che questo lunedì 15 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5 in prime time. Al timone del reality show ci sarà come sempre Alfonso Signorini, che commenterà in diretta le avventure dei concorrenti che sono reclusi nella casa più spiata d'Italia. Occhi puntati anche sul nuovo televoto di questa settimana, che vede coinvolte anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Soleil e Sophie al televoto: anticipazioni Grande Fratello Vip del 15 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata serale del GF Vip di questo lunedì 15 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per il risultato del nuovo televoto settimanale.

In lizza ci sono Sophie Codegoni, Soleil Sorge e le "principesse" Selassié: un televoto che tuttavia, come quelli del lunedì sera, non sarà eliminatorio.

Il pubblico da casa, infatti, dovrà decidere il nome del concorrente preferito di questa settimana: il più votato sarà immune al televoto della prossima puntata di venerdì sera ma, al tempo stesso, dovrà scegliere anche un concorrente da mandare direttamente al televoto.

Il pubblico da casa deciderà il preferito di questa settimana del GF Vip

Chi sarà il preferito di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip? La sfida tra Soleil e Sophie, entrambe molto amate e seguite sul web e sui social, si preannuncia particolarmente infuocata.

E poi ancora, come di consueto, nel corso della nuova puntata serale del reality show di questo lunedì 15 novembre, ci sarà spazio anche per il racconto delle dinamiche che sono nate nel corso di questi giorni.

Occhi puntati ancora una volta su Alex Belli e Soleil Sorge: il loro rapporto continua a essere molto confidenziale all'interno della casa.

Questa settimana, però, l'ex protagonista di Uomini e donne ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato, che le ha fatto recapitare un messaggio aereo per ribadirle tutto il suo amore.

Nuovo ritorno della moglie di Alex Belli nella casa del GF Vip?

Possibile un nuovo arrivo in casa di Delia Duran? La moglie di Belli, la scorsa settimana, ha affrontato in diretta tv Soleil Sorge ma si è rifiutata di avere un nuovo confronto con suo marito Alex.

Tornerà nel corso della puntata del GF Vip di questo lunedì 15 novembre oppure no? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta prevista su Canale 5 a partire dalle 21:35 circa.

Come sempre, poi, sul finale della serata ci sarà spazio per le nuove nomination settimanali. I concorrenti faranno il nome del concorrente che vogliono mandare al televoto per la prossima puntata del 19 novembre.

Buoni ascolti per il Grande Fratello Vip sia in prime time che in daytime

Intanto, questa sesta edizione del reality show Mediaset continua a riscuotere buoni ascolti in prime time con una media che ormai sembra essersi stabilizzata sulla soglia dei tre milioni di spettatori e uno share che supera il 19%.

Ottimi ascolti anche per la striscia quotidiana del GF Vip in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo il daytime di Amici 21. Anche in questo caso, la media di spettatori arriva a sfiorare la soglia dei due milioni quotidiani, con picchi di share del 20%.

Dati positivi, che hanno spinto i vertici Mediaset a prolungare questa sesta edizione del reality show Mediaset fino al prossimo marzo 2022.