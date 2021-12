Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6, a poche ore dalla diretta della nuova puntata serale prevista su Canale 5 nella giornata del 27 dicembre. Al centro dell'attenzione è finita Valeria Marini, che durante il pomeriggio è apparsa a dir poco furiosa nei confronti di Nathaly Caldonazzo. La showgirl non ha gradito affatto alcune affermazioni rivolte nei suoi confronti dalla compagna di avventura all'interno della casa di Cinecittà e non ha perso occasione per bacchettarla e mettere in chiaro le cose.

Esplode la lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Nel dettaglio, dopo una discussione che si sono ritrovate ad avere in casa, tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo è esplosa una lite.

Valeria è apparsa a dir poco indispettita e infuriata nei confronti della sua inquilina, al punto da perdere completamente le staffe e il controllo della situazione.

Ha affrontato a muso duro Nathaly, dato che quest'ultima le avrebbe dato della "pazza", e la reazione di Marini non è stata affatto delle migliori.

"Ti ho chiesto scusa per questa mattina anche se eri fuori luogo, così come sei stata fuori luogo da quando sei arrivata", ha sbottato Valeria contro Caldonazzo, che prontamente ha risposto facendo presente che la showgirl avesse custodito del "veleno" nei suoi confronti.

'Come ti permetti di dire sei pazza', sbotta Valeria contro Nathaly al Grande Fratello Vip 6

"Come sei pazza a me? Nessuno si è mai permesso di dirmi come sei pazza", ha sbottato ancora Valeria Marini visibilmente furiosa per le parole che le sono state rivolte contro da Caldonazzo.

"E poi hai detto 'speriamo che te ne vai stasera', ti ha sentito Giacomo.

Sei appena arrivata e porta rispetto. Hai offeso", ha proseguito ancora Valeria Marini.

"Ma come ti permetti di dire sei pazza. Non ti permettere di offendere", ha concluso ancora la showgirl che non ha gradito minimamente il fatto che fosse stata apostrofata col termine "pazza" da Nathaly.

Nuovo confronto tra Valeria e Nathaly in diretta tv al GF Vip?

Come si evolverà la situazione tra Valeria e Nathaly? C'è da scommettere che nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in programma il 27 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini non perderà occasione per farle confrontare in diretta tv.

Tra l'altro potrebbe essere anche l'ultima puntata di sempre per Valeria Marini, che si trova in nomination insieme al suo compagno di gioco Giacomo Urtis e quindi potrebbe essere eliminata definitivamente dalla casa di Cinecittà. Il pubblico la farà fuori? La risposta nel corso della diretta condotta da Signorini.