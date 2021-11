Subito dopo la puntata del GF Vip del 29 novembre, Manuel era un fiume in piena. Raggiunto da Lulù per l'ennesimo confronto, il ragazzo ha stroncato i comportamenti sopra le righe della principessina, arrivando a dirsi profondamente imbarazzato dalla sceneggiata che ha fatto in diretta quando ha saputo che una tra lei e Clarissa sarebbe stata eliminata. La giovane ha cercato di giustificare lo "sbrocco" che ha avuto, ma Bortuzzo non ha voluto sentire ragioni e le ha ribadito la sua intenzione di non portare avanti la loro frequentazione né dentro né fuori dalla casa.

Le parole di Bortuzzo alla principessina del GF Vip

Al termine di una puntata difficile, Lulù ha cercato conforto in un dialogo col ragazzo del quale si è innamorata. Quando Manuel ha capito che la giovane stava provando a riavvicinarsi a lui in preda al dispiacere per l'eliminazione di Clarissa, ha tuonato: "Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo. Lasciami vivere".

"Mi dissocio da quello che ho visto, sono cose tue. Non ti voglio ascoltare", ha proseguito Bortuzzo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 30 novembre. Quando la principessina l'ha accusato di non volerle stare vicino in un momento così delicato, il 22enne ha sbottato: "Basta, vattene via".

La concorrente del GF Vip non si è data per vinta e ha raggiunto il nuotatore nei pressi della sua camera privata per cercare di spiegargli il perché si è comportata in modo così irrispettoso durante la diretta.

Lo stop del concorrente del GF Vip

"Mi dissocio dai tuoi comportamenti, abbiamo vent'anni", ha esordito Manuel nel discorso che ha fatto a Lulù la notte scorsa.

Il ragazzo è rimasto spiazzato dal crollo nervoso della compagna di reality, soprattutto dalle parole poco carine che ha detto nei confronti delle sorelle e del programma.

"Alfonso ha cercato di parlare con te per tanto tempo, ma tu non ascolti. Io sono tre mesi che ti dò retta, pensi di parlare con un co...? E non ridere perché non c'è un c... da ridere", ha tuonato Bortuzzo tra le muta di Cinecittà.

La principessina del GF Vip si è giustificata dicendo che ha avuto un attacco di panico quando ha realizzato che o lei o Clarissa sarebbero state eliminate: "Per me è stato uno choc.

Non ricordo nemmeno quello che ho detto. Non voglio che ti dissoci da me".

Il 22enne non ha indietreggiato di mezzo passo, anzi ha rincarato la dose aggiungendo: "Dovevi chiedere scusa e basta. Mi sono vergognato in quel momento".

Le speranze per un futuro lontano dal GF Vip

Dopo aver ribadito per l'ennesima volta che con Lulù vuole solo un rapporto civile e non una relazione ("Siamo mondi opposti"), Manuel ha consigliato alla giovane di cambiare atteggiamento perché rischia che la gente si ricordi di lei solamente per le cose poco carine che ha fatto nella casa del GF Vip.

"Passeresti per la pazza che mi ha stalkerizzato. Cambia e capisci che se le persone ti dicono delle cose è perché ti vogliono bene", ha proseguito il 22enne nel suo duro discorso.

Lo sportivo ha anche rimproverato Lucrezia per essersi addormentata durante la proiezione della Turandot di Katia, un atteggiamento a suo dire irrispettoso e infantile che la sua ipotetica fidanzata non dovrebbe mai avere.

La principessina, comunque, non ha mollato la presa ed ha chiesto a Bortuzzo di capire il suo momento e di lasciare le porte aperte ad un loro futuro insieme lontano dal reality-show.

"Non voglio perderti un'altra volta", ha detto la ragazza tra le lacrime prima che Manuel criticasse nuovamente il suo mettersi sempre al centro dell'attenzione, come se solamente lei avesse un passato doloroso e dei problemi da risolvere.