Un lutto in queste ore ha colpito il giovane Alessandro Basciano, uno degli ultimi concorrenti entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip. La sorella dell'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato, qualche ora fa sui social, la notizia del decesso del loro amato nonno. La produzione del GF Vip oggi ha svelato ad Alessandro ciò che è accaduto, mettendolo in contatto con la sua famiglia, così come ha raccontato lui stesso parlando con gli altri inquilini della casa che lo hanno supportato e sostenuto in questo momento difficile.

Alessandro scopre al GF Vip che suo nonno è morto

Nel dettaglio, la sorella di Alessandro sui social aveva annunciato la notizia della morte del loro amato nonno con un post di addio che non era passato inosservato ai fan del ragazzo. In queste ore, la produzione del GF Vip 6 ha messo al corrente Alessandro del lutto che ha colpito la sua famiglia nel giorno di Natale. Il ragazzo ha così scoperto la notizia della morte del nonno e l'ha poi raccontata anche agli altri inquilini, che si sono tutti stretti intorno al suo dolore. "Ora ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato. Anche con gli altri nonni è successo così", ha ammesso Alessandro parlando con i suoi compagni di avventura.

'Ho paura a essere felice', ammette Alessandro al GF Vip dopo il lutto che lo ha colpito

"Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Ho quasi paura a essere felice", ha ammesso Alessandro visibilmente commosso e provato dalla notizia. Immediata è stata la reazione di tutti i gieffini che si sono stretti intorno ad Alessandro.

La prima è stata Carmen Russo, seguita poi da Soleil e Sophie Codegoni, che lo hanno spronato a trovare la forza per reagire al lutto. Non è la prima volta che la produzione del Grande Fratello Vip si ritrova a dover dare e affrontare situazioni del genere.

Lo scorso anno il GF Vip comunicò a Dayane Mello la notizia della morte di suo fratello

Lo scorso anno, sul finire della quinta edizione, ci fu la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, scomparso in un incidente stradale in Brasile. Anche in questo caso, furono gli autori del reality show, in confessionale, a mettere in contatto la modella brasiliana con i suoi familiari. Un momento di dolore per Dayane che, alla fine, scelse di non abbandonare il cast del reality show Mediaset complice anche l'impossibilità di tornare in Brasile in quel momento a causa dell'emergenza Covid-19.