Mancano poche puntate perché i telespettatori italiani assistano al colpo di scena che cambierà la vita di Serkan Bolat. Nell'ultima settimana di programmazione del 2021 di Love is in the air 2, l'architetto apprenderà di essere il padre di Kiraz. Grazie a un espediente ingegnoso della bambina, Eda si troverà faccia a faccia con l'ex fidanzato e gli rivelerà che la piccola è figlia di entrambi. Come la prenderà Serkan? Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2021.

Anticipazioni Love is in the air 2 dal 27 al 31 dicembre: Engin e Aydan scoprono che Kiraz è figlia di Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air 2 relative all'ultima settimana del 2021 rivelano che Serkan cercherà di riavvicinarsi a Eda. Come il pubblico ha già visto nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, l'uomo ha capito di essere ancora innamorato della giovane Yildiz. L'architetto, tuttavia, non sa che la paesaggista lo ha reso padre di Kiraz, di cui ha scoperto di essere incinta cinque anni prima dopo essere partita per l'Italia. Nelle puntate dal 27 al 31 dicembre 2021 Eda inizierà a pensare che sia giusto rivelare all'uomo la verità. Nel frattempo, Aydan ed Engin, con la collaborazione di Seyfi ed Erdem, cercheranno di scoprire se Kiraz sia figlia di Serkan.

I quattro si approprieranno di uno spazzolino (che credono sia della bambina) per poter fare il test del Dna. In verità, si scoprirà che è di Can e la baraonda creatasi per l'equivoco permetterà a Piril di scoprire le mosse del consorte e della signora Bolat. La giovane andrà subito a informare Eda che si troverà costretta a dire la verità a Serkan.

Eda rivela a Serkan che Kiraz è sua figlia: Love is in the air, spoiler 27-31 dicembre

La scoperta fatta da Aydan complicherà ulteriormente la situazione. Nelle puntate di Love is in the air dal 27 al 31 dicembre Eda capirà di non poter più nascondere la verità a Serkan, ma allo stesso tempo vorrà allontanarsi dall'ex fidanzato.

Nel frattempo Kiraz non sarà molto contenta di andare via e, prima di salutare l'architetto, lascerà nell'auto di quest'ultimo una sua scarpetta. L'uomo la troverà e si premurerà di riportargliela, ma si ritroverà davanti Eda, la quale non potrà più fingere. La giovane gli rivelerà che Kiraz è figlia di entrambi. Serkan rimarrà attonito di fronte alla scioccante rivelazione. L'uomo salirà sulla sua auto e fuggirà nella casa di Istanbul. La paesaggista lo seguirà per spiegargli il motivo che l'ha spinta a tacere per cinque anni l'esistenza della bambina, ma l'uomo si rifiuterà di parlare e lei deciderà di trascorrere lì tutta la notte. La mattina dopo i due parleranno e Serkan ammetterà che, probabilmente, se avesse saputo che era incinta le avrebbe detto di interrompere la gravidanza.

Poi le chiederà del tempo per riflettere.

Aydan è furiosa con Eda: Love is in the air, puntate 27-31 dicembre

Dopo la rivelazione di Eda, spetterà a Serkan decidere se prendersi o no le sue responsabilità di padre. Nel frattempo, Aydan sarà furibonda nei confronti della paesaggista per averle nascosto l'esistenza di Kiraz. Inoltre, la signora Bolat non vorrà che la nipote cresca con la famiglia Yildiz. Dunque, inizierà a pensare a come portare la bambina via da quell'ambiente. Intanto, dopo aver appreso cosa è accaduto tra Eda e Serkan, Melo e Ayfer avranno una reazione differente. La ragazza è ottimista, mentre la zia è convinta che l'architetto non accetterà il peso delle responsabilità. Intanto si avvicina il compleanno di Kiraz e la nonna Aydan penserà di organizzare una festa.