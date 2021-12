Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere rovente e in queste ultime ore a tenere banco sono le vicende del nuovo arrivato Alessandro Basciano, che non sta passando inosservato. L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovato già diviso tra Soleil, Sophie e Jessica facendo così "strage di cuori". E, consapevole di questa situazione, il giovane Basciano non perde occasione per provocare le sue pupille, anche se la reazione di Jessica non è stata proprio delle migliori.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano diviso tra Soleil, Sophie e Jessica

Nel dettaglio, in questi giorni la presenza di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip 6 non è passata inosservata e il giovane ragazzo si è ritrovato già al centro di quello che può essere definito un vero e proprio "quadrilatero".

Diviso tra Soleil, Sophie e Jessica, il ragazzo ha ammesso con grande sincerità che tra le tre colei che lo attira di più dal punto di vista fisico è sicuramente la Codegoni.

Intanto, però, Jessica sembra essere quella maggiormente "cotta" delle tre tanto da avere anche una crisi nella casa del GF Vip, perché teme che la sua amica Sophie possa "portargli via" il ragazzo.

Alessandro provoca con la sua doccia nella casa del GF Vip

Intanto Alessandro sta vestendo alla perfezione i panni del tentatore che tiene sotto scacco le sue "prede" e, in queste ultime ore, non ha perso occasione per provocare la giovane Jessica con una doccia audace che ha fatto all'interno della casa di Cinecittà.

Alessandro si accingeva a farsi la doccia, in slip, e di fronte vi erano Jessica, Sophie e Eva che assistevano "allo spettacolo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di fronte ad alcune battute del ragazzo, che ha cercato di provocare in primis la principessina Jessica, la reazione della ragazza non è stata delle migliori.

Jessica botta dopo le provocazioni di Alessandro al GF Vip (Video)

Sophie e Eva Grimaldi si sono subito "messe da parte", ritenendo di essere di troppo in questa "prima lite" tra i due possibili innamorati, ma anche Jessica ha scelto di mollare la spugna e di sottrarsi alla visione della doccia di Basciano.

"Ma magari non mi interessa guardare la tua doccia. Infatti non sto guardando", ha subito sentenziato Jessica di fronte alle battutine di Alessandro che si accingeva a fare la doccia nella casa del Grande Fratello Vip.

"Me ne vado pure io", ha aggiunto ancora Jessica che ha preferito non assistere così alla doccia del nuovo arrivato. Cosa succederà tra i due nel corso delle prossime giornate? Sboccerà l'amore oppure il giovane Alessandro Basciano sceglierà un'altra tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge?