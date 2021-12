Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 13 al 17 dicembre 2021 rivelano che ci saranno diverse sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Amato, poiché Agnese deciderà di essere sincera con i figli in merito a quanto sta accadendo con il marito Giuseppe, nonché padre di Tina e Salvatore.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi, la quale deciderà di staccare per un po' la spina e di andare via da Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 dicembre 2021: Agnese affronta i figli

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre 2021 evidenziano che Agnese troverà il coraggio di liberarsi di quel peso che porta sul cuore, legato alla doppia vita del marito Giuseppe.

La donna prima metterà al corrente Vittorio Conti della scoperta che ha fatto, poi deciderà di informare anche i suoi figli.

Prima sarà la volta di Salvatore, poi quella di Tina: la giovane, quindi, dopo aver assistito alla scena del bacio tra sua mamma e Armando, saprà la verità sulle bugie di Giuseppe e sulla doppia vita che l'uomo ha nascosto ai figli e che l'ha spinto a tornare in Germania anziché affrontare la situazione in prima persona.

Tina e Salvatore scoprono la verità sul padre: lei rinuncia all'operazione

Un duro colpo per Salvatore e anche per Tina, la quale sarà già provata dal malore che ha accusato sua mamma pochi giorni prima. Per questo motivo, la donna deciderà di rinunciare alla sua operazione alle corde vocali.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 dal 13 al 17 dicembre riportano che per Flora arriverà il momento di prendere una decisione importante.

Seppur desiderosa di scoprire la verità sul mistero legato alla morte del padre, la stilista del grande magazzino deciderà di smetterla di fare la guerra alla famiglia Guarnieri.

Flora decide di andar via da Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 dicembre

Flora deciderà di non denunciare Adelaide e Umberto, anzi, per prendersi una pausa da questa vicenda spinosa, preferirà allontanarsi per un po'.

Infatti comunicherà che sta per tornare negli Stati Uniti d'America, prendendo così le distanze da Milano e dall'ambiente del Paradiso delle signore.

Gemma aprirà il suo cuore a Marco e gli confesserà degli episodi legati al suo passato che non lasceranno indifferente il giovane giornalista, nipote della contessa Adelaide.

Intanto Armando deciderà di affrontare Salvatore: tra i due ci sarà un chiarimento durante il quale il capo-magazziniere racconterà a Salvo quali sono i sentimenti che prova per Agnese.