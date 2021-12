Prosegue l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 6 e questo venerdì 17 dicembre, andrà in onda una nuova puntata in diretta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che, dopo la notizia del prolungamento fino al prossimo marzo 2022, nella casa più spiata d'Italia arriveranno i primi tre nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco sotto i riflettori. Tra questi spicca anche il nome di un ex volto di Uomini e donne e Temptation Island, che potrebbe fare strage di cuori in casa.

Tre nuovi concorrenti al GF Vip: anticipazioni 17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata del GF Vip di venerdì 17 dicembre, rivelano che la casa di Cinecittà si preparerà ad accogliere i primi tre nuovi concorrenti che si metteranno in gioco in questa avventura.

Una di questi è l'attrice Eva Grimaldi, la quale intervistata dal settimanale di gossip diretto proprio da Alfonso Signorini, ha confermato la sua partecipazione al reality show Mediaset, annunciando che sarà il suo primo Natale lontana dalla famiglia e dal suo grande amore, Imma Battaglia.

E poi ancora, le porte della casa di Cinecittà potrebbero aprirsi anche per un ex protagonista di Uomini e donne e Temptation Island.

Alessandro Basciano, da Uomini e donne al GF Vip 6?

Il giornalista Gabriele Parpiglia, in una diretta di "Casa Chi", aveva svelato in anteprima che un ex tentatore di Temptation, visto anche a Uomini e donne, sarebbe approdato nel cast dei nuovi concorrenti del GF Vip.

A quanto pare, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, potrebbe trattasi di Alessandro Basciano, che aveva conquistato la popolarità a Uomini e donne nei panni di corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, la quale però scelse di uscire dallo studio con Daniele Schiavon.

Successivamente Alessandro è stato visto anche come tentatore a Temptation Island, ed ecco che dopo la popolarità raggiunta sarebbe pronto a mettersi in gioco al GF Vip, per fare strage di cuori tra le donne della casa.

Le scelte dei concorrenti sul prolungamento: anticipazioni GF Vip 17 dicembre

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma venerdì 17 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le scelte finali degli altri concorrenti di questa edizione, che dovranno decidere se accettare o meno di restare in casa fino al prossimo marzo 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati in primis su Manila Nazzaro e Aldo Montano: sono loro i due concorrenti che hanno ammesso di voler abbandonare il gioco per motivi familiari e quindi, nel corso della nuova puntata serale del reality show Mediaset, potrebbero dire addio definitivamente alla trasmissione di Alfonso Signorini, tornando così alla vita di tutti i giorni.