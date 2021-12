C'è molta attesa in vista del Festival di Sanremo 2022, la cui messa in onda è prevista per il prossimo mese di febbraio. Il cast della kermesse presenta, infatti, moltissimi cantanti noti in gara, tra cui Elisa, Gianni Morandi e il duo composto da Mahmood e Blanco. Ma, come ogni anno, ad attirare molto l'attenzione degli spettatori è anche il capitolo ospiti. Al momento, da questo punto di vista, non vi è alcuna certezza, in quanto il conduttore (e direttore artistico) Amadeus non si è ancora sbilanciato. Nonostante questo, però, vi sono diverse anticipazioni, sui giornali di gossip è molto forte la voce che vorrebbe i Maneskin sul palco dell'Ariston.

Amadeus: 'Maneskin? Porte spalancate'

Sui siti di gossip che ipotizzano i Maneskin sul palco di Sanremo è intervenuto lo stesso Amadeus, che ha ammesso come le porte, per loro, siano "spalancate". Il conduttore, in particolare, ha affermato di "voler bene" ai componenti del gruppo, vincitori nella scorsa edizione del Festival con il brano 'Zitti e buoni' (con il quale, poi, trionfarono anche all'Eurovision Song Contest). Inoltre, Amadeus ha sottolineato come la band scoperta da X Factor sia al momento la più "desiderata e cercata al mondo".

Ma le voci sui possibili ospiti del Festival non si limitano ai Maneskin. Indiscrezioni dei siti di gossip vorrebbero sul palco dell'Ariston anche Jovanotti, grande amico proprio di Amadeus.

Il conduttore non si è voluto sbilanciare sulla partecipazione o meno del 'Jova', sottolineando comunque come una sua eventuale presenza sul palco del Festival sarebbe possibile nonostante sia autore del brano in gara di Gianni Morandi.

Roberto Benigni dovrebbe curare gli spazi comici in più di una serata

In attesa di capire se Fiorello presenzierà o meno al Festival, le anticipazioni di gossip e tv scrivono che la quota dedicata al mondo comico potrebbe essere assicurata dalla presenza di Roberto Benigni.

La presenza del toscano (che sembra essere molto probabile) non dovrebbe limitarsi a una sola serata, estendendosi invece in più apparizioni da spalmare nelle varie serate del Festival.

Sul versante degli ospiti internazionali, invece, i discorsi sono più complicati. A causa della pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento del contagio, potrebbero essere limitate (o del tutto evitate) presenze di artisti internazionali.

Unica eccezione sembrerebbe essere rappresentata da Ed Sheeran, che nelle scorse settimane ha presenziato come ospite a X Factor.

I retroscena che circolano in queste ore non escludono la presenza sul palco di Sanremo di Alessandra Amoroso (che è stata ospite già nell'edizione andata in onda lo scorso anno) e dei Meduza, gruppo italiano noto in tutta Europa e che, secondo Forbes, sono stati gli artisti del nostro Paese più ascoltati al mondo su Spotify.