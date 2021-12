La situazione di Alex Belli e Soleil Sorge creata al GFVip ha spaccato l'opinione pubblica. Ma non solo, anche all'interno della casa i "vipponi" si sono fatti un'idea. In particolare, Miriana Trevisan non crede all'innocenza dell'influencer italo-americana. Al contrario, secondo la showgirl anche Soleil ha partecipato al "gioco" come parte attiva.

La situazione Belli-Sorge

Il duo Sorge-Belli ha instaurato un legame "pericoloso". Lo stesso Alex ha ammesso pubblicamente di essere innamorato sia della coinquilina che della compagna Delia. Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Belli ha abbandonato la casa del GFVip.

Il concorrente, dopo un incontro con la compagna, è stato squalificato per non avere rispettato le norme anti-covid.

Soleil invece, ha accusato l'attore di essere una persona falsa e ha dichiarato di essersi sentita "usata" dal 38enne.

La stoccata di Trevisan

In questi giorni, nella casa più spiata d'Italia i "vipponi" continuano ad analizzare il legame che c'è stato tra Soleil e Alex. Miriana Trevisan ha detto la sua a Biagio D'Anelli. La showgirl ha rivelato di non credere affatto a Soleil: "Ha giocato anche lei, non è innocente e lo abbiamo visto tutti". L'ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere che, una donna single non dovrebbe mai accettare le avances di un uomo sposato. Non contenta, Trevisan ha rincarato la dose nei confronti dell'influencer italo-americana: "Lei ha creato una situazione ambigua".

Per Miriana, le persone da compatire in questa situazione sono donne come Delia: la compagna di Belli infatti, secondo il punto di vista di Trevisan è innocente. Infine, la showgirl ha ribadito di avere sempre avuto un certo rispetto nei confronti degli uomini già impegnati.

Biagio in disaccordo

Dopo avere ascoltato Miriana, Biagio D'Anelli si è mostrato in disaccordo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il diretto interessato ha precisato di conoscere Alex Belli da circa 10 anni. Inoltre, il nuovo concorrente ha fatto presente che anche lui sente il bisogno di abbracciare tutte le mattine Miriana nonostante sia fidanzata da un paio d'anni. Non contento Biagio ha rimproverato Trevisan sul discorso degli uomini sposati e non: "Soltanto chi ha un anello al dito deve essere rispettato?".

Secondo il punto di vista di D'Anelli, è Alex che avrebbe dovuto portare rispetto alla moglie e non Soleil. Prima di concludere la conversazione con la coinquilina, Biagio D'Anelli ha invitato Miriana Trevisan a mettere da parte il suo rancore e analizzare le cose in modo più obbiettivo. Il gieffino infatti, è sicuro che la showgirl abbia sparato a zero su Soleil Sorge solamente perché tra le due non scorre buon sangue.