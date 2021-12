Le sorprese al Paradiso delle signore 6 non finiscono mai e secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 6 gennaio, il giorno dell'Epifania sarà molto importante per Stefania (Grace Ambrose) che affiancherà Marco (Moisé Curia) nell'intervista a una giovane amazzone. All'evento parteciperà anche Gemma (Gaia Bavaro), ma per lei sarà difficile affrontare i ricordi del suo passato. Nel frattempo, Fiorenza (Greta Oldoni) incontrerà Flavia (Magdalena Grochowska) e si renderà conto che la madre di Ludovica (Giulia Arena) non conosce la vita privata di sua figlia.

Infine, si concluderà la riffa organizzata da Vittorio (Alessandro Tersigni) e si rivelerà un successo anche grazie alla presenza di Tina (Neva Leoni), un'attrice famosa e la piccola Serena.

Marco e Stefania lavoreranno ancora insieme

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 6 gennaio sarà ricca di avvenimenti importanti per i protagonisti. Stefania, infatti, affiancherà Marco in un'intervista ad una giovane amazzone. L'importante evento sarà organizzato al Circolo e per l'occasione anche Gemma sarà invitata. La giovane Zanatta sarà felice di partecipare all'importante evento mondano, ma l'incontro con la talentuosa amazzone farà riaffiorare in lei dei ricordi molto dolorosi del suo passato e per la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) sarà inevitabile vivere un momento di sconforto.

Fiorenza e Flavia parteciperanno alla serata al Circolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata di giovedì 6 gennaio, al Paradiso delle signore 6 ci sarà un incontro tra Flavia e Fiorenza, che saranno entrambe presenti alla serata al Circolo. La signora Gramini, durante la conversazione con la signora Brancia capirà subito dal suo comportamento che la donna non è ancora al corrente della relazione tra sua figlia Ludovica e Marcello.

Per Fiorenza, questa potrebbe rivelarsi l'ennesima occasione per mettere in difficoltà la giovane Brancia per cui non nutre affatto una grande simpatia.

La riffa di Vittorio sarà un grande successo: anticipazioni puntata di giovedì 6 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 6 gennaio 2022, raccontano che la giornata dell'Epifania sarà anche la data fissata per la conclusione della riffa di beneficienza organizzata da Vittorio Conti per aiutare le persone più sfortunate.

L'evento si rivelerà un grande successo per la gioia di tutti e le protagoniste dell'iniziativa saranno Tina, un'attrice famosa e la piccola Serena che regaleranno al direttore del Paradiso delle signore un'altra grande soddisfazione.