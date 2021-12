In Love si in the air, Serkan Bolat cambierà idea sul suo ruolo genitoriale e confesserà a Kiraz di essere il suo papà. Tutto avverrà durante la festa di compleanno della bambina, dove Serkan si paleserà di fronte a lei vestito da astronauta. Finalmente la piccola vedrà per la prima volta il suo papà e sarà felice di scoprire che si tratta proprio di Serkan Bolat.

Serkan non vuole fare da padre a Kiraz perché teme una recidiva del tumore

In Love is in the air, Serkan Bolat sarà attanagliato da molti dubbi e paure dopo aver scoperto di essere il padre di Kiraz.

L'architetto su consiglio di Engin, parlerà con il suo medico, il quale gli confermerà che non ci sarà più pericolo che il tumore si ripresenti. Le sue paure circa una recidiva saranno quindi infondate e confesserà a Eda che l'unico motivo per il quale aveva deciso di non fare da padre a Kiraz era legato proprio alla paura di morire. Nel frattempo, Ayfer e tutta la famiglia, compresa Aydan, staranno organizzando la festa di compleanno per i cinque anni della bambina. Nel corso delle trame in onda sino al 7 gennaio, Serkan rivedrà tutti i momenti della vita di Kiraz, attraverso dei video che gli avrà fornito Eda.

Serkan si presenta vestito da astronauta al compleanno di Kiraz

Serkan sembrerà cambiare idea riguardo alla paternità, nel momento in cui scoprirà che Kiraz sarà scomparsa poco prima della festa di compleanno.

Serkan avvertito da Eda, si unirà alle ricerche e, grazie all'aiuto di Can, riuscirà a ritrovare la bambina. Scoprirà così che Kiraz si sarà allontanata per mandare un messaggio al suo papà che crede essere un astronauta. La piccola vorrà fargli sapere con un palloncino, che quel giorno è il suo compleanno. Un gesto che commuoverà Bolat il quale, poco dopo si presenterà proprio alla festa.

Qui Kiraz si rifiuterà di spegnere le candeline sino a quando non arriverà il suo papà e, proprio nel medesimo frangente, si presenterà un uomo vestito da astronauta con in mano il suo palloncino. Subito la bambina pronuncerà la parola papà.

Kiraz scopre che Serkan Bolat è il suo papà e ne è felicissima

Le anticipazioni di Love is in the air dal 3 al 7 gennaio, rivelano che l'astronauta toglierà la maschera svelando la sua identità.

Tutti quanti saranno sorpresi nel vedere Serkan il quale, poco dopo, confesserà a Kiraz di essere il suo papà. Kiraz ne sarà contentissima confessando a, sua volta, di aver pregato che fosse proprio lui suo padre. Una festa di compleanno indimenticabile per la bambina. Successivamente, Aydan, che non perdonerà Eda per aver tenuto nascosta la verità a lei e Serkan per tutto quel tempo, deciderà di dare qualcosa affinché Serkan ottenga la custodia di Kiraz. Pertanto, farà firmare al figlio, con l'inganno, i documenti per l' affidamento, facendogli credere che siano le carte per dare il suo cognome alla figlia.