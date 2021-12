La rivincita di Giacomo Voli a distanza di sette anni dal secondo posto a The Voice of Italy. Il cantante di Correggio ha vinto la quarta edizione di All Together Now superando nello scontro finale il casertano Vincenzo Cantiello. Un trionfo a suon di cento con il muro letteralmente stregato dalla voce del 36enne che ha incassato anche i consensi dei giudici, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J Ax. Quest’ultimo aveva guidato Suor Cristina Scuccia alla vittoria nell’edizione del 2014 di The Voice con Voli, nel team di Piero Pelù, che aveva chiuso il talent sul secondo gradino del podio.

Questa volta l’artista è riuscito a completare il suo percorso sopra le righe conquistando il montepremi di 100mila euro assegnato dalla trasmissione condotta da Michelle Hunziker oltre che la possibilità di incidere una cover con Radio R101. “Sono una cifra impensabile per un musicista. Mi darà un po’ di tregua rispetto a periodi in cui devo cercare di capire se potrò pagare o se potrò mangiare” – ha dichiarato dopo il trionfo ad All Together Now.

Giacomo Voli incanta il muro di All Together Now, il duetto con Anna Tatangelo in finale

Con una serie di esibizioni da brividi Giacomo Voli ha conquistato la quarta edizione di All Together Now. L’atto finale del talent è andato in scena domenica 19 dicembre con il cantante reggiano che ha incantato fin dal prima manche con un cento del 'muro' confermato dai quattro giudici del programma televisivo di Canale 5.

Nel duello successivo Michelle Perera ha scelto di affrontarlo dopo aver vinto il premio Wind3 di 15 mila euro. “Se devo uscire voglio farlo con il migliore perché sono convinta che vincerà lui”.

Anche in quest’occasione il 36enne ha avuto la meglio come in occasione della manche dedicata ai duetti che l’ha visto eseguire con Anna Tatangelo Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Nello scontro finale ha prevalso su Vincenzo Cantiello dopo aver eseguito Somebody To Love dei Queen. Un successo che il musicista ha dedicato al nonno. “Spero lui sia in qualche modo felice di me, mi ha dato veramente tanto”.

La passione per la musica ereditata dal nonno, il secondo posto a The Voice of Italy

Giacomo Voli, vincitore di All Together Now 2021, è originario di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ma dal 2012 vive a Borgo Virgilio, nel mantovano, con la compagna, Francesca Zanetti che lavora come istruttrice di pole dance.

Come da lui raccontato si è appassionato alla musica fin da bambino grazie al nonno, insegnante e cornista. Dopo aver inciso il suo primo album con il gruppo TeodasiA ha iniziato la sua carriera da solista durante la quale ha preso parte al talent The Voice of Italy dove è arrivato secondo alle spalle di Suor Cristina.

Nella circostanza entrò a far parte del team di Pierò Pelù, giudice e coach dell’edizione del 2014 con Raffaella Carrà, J Ax e Noemi. Dal 2016 è diventato frontman del gruppo Rhapsody of Fire con il quale ha inciso l’album The Eight Mountain nel 2019 prima di rimettersi in gioco da solista ad All Together Now.