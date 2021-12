L'ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ha dato una scossa al parterre femminile. Parlando in giardino con Soleil Sorge, Sophie Codegoni ha ammesso che il nuovo coinquilino esteticamente è il suo tipo di uomo ideale. Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato di non provare alcun interesse.

La versione dell'ex tronista

All'interno della casa più spiata d'Italia, Sophie si è legata a Gianmaria. Tuttavia, la diretta interessata continua a sostenere di non essere pronta ad intraprendere una liasion con l'imprenditore campano.

La 19enne milanese ha sostenuto che, tra lei e Gianmaria c'è solamente una conoscenza in atto.

Nella giornata di domenica 19 dicembre, Sophie e Soleil si sono ritrovate a parlare del nuovo arrivato al Reality Show. In particolare, Sorge ha rivelato di avere visto la coinquilina più euforica del solito da quando è arrivato Basciano: "Ti conviene cercare di mettere un punto positivo o negativo così hai la libertà di muoverti". In replica, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto la sua indifferenza al nuovo coinquilino: "È proprio il mio tipo, ma non ho alcun interesse". Insomma, Sophie ritiene che Alessandro sia il suo tipo di uomo ideale dal punto di vista estetico, ma attualmente non ritiene di interrompere la conoscenza con Gianmaria.

I consigli di Soleil

Dopo avere ascoltato la sua coinquilina, Soleil ha fornito il suo punto di vista. La diretta interessata ha invitato Sophie a dare ascolto alle sue sensazioni. Secondo l'influencer italo-americana, Codegoni è apparsa molto più coinvolta durante la clip di Basciano piuttosto che nella conoscenza fatta di alti e bassi con Gianmaria: "Ti ho vista più accesa...".

Sebbene Sorge abbia ascoltato la versione della coinquilina, è sembrata irremovibile sul suo pensiero. Infine, ritiene che tra Codegoni e il nuovo gieffino potrebbe nascere qualcosa.

Alessandro dice cosa pensa di Codegoni

Mentre Sophie e Soleil hanno fatto delle riflessioni sul nuovo gieffino, anche Basciano ha parlato della 19enne con Giacomo Urtis.

L'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha sostenuto che, tra Codegoni e Gianmaria non si tratta di una conoscenza duratura: "Secondo me io piaccio a Sophie". A detta del nuovo concorrente, la 19enne dovrebbe interrompere la frequentazione con l'imprenditore campano, in modo da non illuderlo. Inoltre, Basciano si è detto sicuro che se Gianmaria non fosse stato presente al Grande Fratello Vip, l'ex tronista si sarebbe già avvicinata a lui.

A fare eco ai pensieri di Alessandro, ci ha pensato Giacomo. Il chirurgo plastico si è detto dispiaciuto per Gianmaria. Tuttavia, si è detto sicuro che tra Gianmaria e Sophie lontano dai riflettori la conoscenza non durerà a lungo.