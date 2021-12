Nella casa del Grande Fratello Vip, le emozioni si vivono in maniera molto più amplificata; ne è una prova Soleil e la nascita del suo nuovo flirt con Alessandro Basciano. La influencer, reduce dell'amicizia speciale instaurata con Alex Belli, finita poi in maniera repentina, sembrerebbe sempre più vicino all'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

GF Vip, Alessandro e Soleil commentano la notte passata

Dopo appena tre giorni di convivenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Alessandro e Soleil sembrano sulla strada di un vero e proprio flirt; i due hanno passato la notte insieme, abbracciandosi e coccolandosi.

Nella mattinata, Soleil ha commentato la situazione con il diretto interessato: "Ma come eravamo davvero intrecciati? Diciamo che non me ne sono resa conto del tutto o meglio, avevo il dubbio se era la realtà o facesse tutto parte di un sogno che ho fatto. Però confesso che è stato piacevole, in realtà ho toccato per capire se era vero, perché ho sognato di stare con un'altra persona e quindi non capivo. "Alessandro ha replicato alla influencer dicendo: "Però se mi dici che nel sogno non ero io, non è una cosa carina. Comunque stanotte mi hai abbracciato tu, poi stamattina mi sono avvinghiato io, eravamo appiccicati ma eri sveglia. Anche per me è stato piacevole e se una persona mi piace vorrei buttarmi.

GF Vip, Soleil commenta con Sophie quanto successo nella notte

Dopo essersi confrontata con Alessandro, Soleil si è recata da Sophie per raccontarle quanto accaduto: "Nel sogno era sempre più intenso e reale, il respiro, la presenza e il calore. Poi mi sveglio, lo tocco e sento il suo petto. Amore, eravamo proprio avvinghiati, io sono un po' scottata e lui se n'è accorto.

Eravamo proprio intrecciati oltre ogni limite della confidenza. Sentivo il suo respiro ed è stato un momento abbastanza imbarazzante, però eravamo proprio stretti stretti, anche con le gambe. Poi quando si è svegliato mi ha fatto un massaggio alle gambe. Guarda che così stretti nemmeno io e Alex.

Alex Belli contro Alessandro, il suo tweet

Se tra i due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip sta nascendo del tenero, a prenderla meno bene è invece Alex Belli il quale, fino a poco tempo fa, condivideva gli stessi momenti insieme a Soleil. Belli ha pubblicato un commento su Twitter che recitava: "Anche se hai le stesse mie iniziali, AB, sei un copia e incolla e attenzione, le carte copiative non sono mai come le originali". Con questo tweet, Alex si è scagliato contro Alessandro Basciano, citando appunto le iniziali del suo nome e cognome simili alle sue, per poi criticare l'avvicinamento tra i due inquilini della casa del GF e facendo capire che si sta comportando esattamente come l'attore qualche giorno fa, quindi una scena già vista.