In seguito all'ultima puntata del GFVip, sono finiti al televoto Barù, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Quest'ultimo in particolare non è sembrato gradire di essere stato nominato, in particolare di aver ricevuto un voto da Jessica Selassié.

L'accaduto

Nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, alcune fan di Basciano si sono dirette all'esterno della casa di Cinecittà. L'intento delle ragazze era quello di mettere al corrente Alessandro di avere ricevuto una nomination da Jessica Selassié.

Da quel momento il giovane, pervaso dai dubbi, ha cominciato a lanciare frecciatine alla Principessa.

Una volta in camera con Davide Silvestri, Basciano ha raccontato quanto accaduto in giardino: "Mi hanno urlato così, dici che sono fortunato?". Poi il concorrente del GFVip ha strizzato un occhio al Reality Show: "Se rimango ho la strada spianata e inizio a giocare, altrimenti me la prendo in quel posto...".

Successivamente il 30enne ha ricevuto conferma sulla nomination ricevuta da Jessica. Nel dettaglio Alessandro si trovava nella zona beauty insieme a Sophie e quest'ultima, parlando con il coinquilino, ha confermato i dubbi di Basciano, spiegandogli che la sorella di Lulù lo aveva nominato.

La confessione di Jessica

Mentre Sophie Codegoni spifferava la nomination di Jessica a Basciano, la Principessa ha deciso di vuotare il sacco con Soleil Sorge.

Scendendo nel dettaglio, la 26enne ha spiegato di avere capito il motivo delle frecciatine ricevute dal coinquilino: "È convinto che lo abbia nominato e che sia incoerente". A quel punto l'influencer italo-americana ha consigliato alla Principessa di raccontare la verità ad Alessandro prima che la scoprisse tramite Sophie, cosa peraltro nel frattempo già avvenuta.

Secondo il punto di vista di Soleil, Jessica non è tenuta a raccontare cosa dice in confessionale, ma se vuole instaurare un rapporto di amicizia sincero è giusto dire la verità e prendersi le proprie responsabilità.

Spronata dalla 27enne, la giovane Selassié sembrava intenzionata a confessare la nomination a Basciano, ma vedendolo preso a giocare a biliardo ha deciso di rinviare il tutto.

Tornata da Soleil, Jessica ha detto: "È un gioco, avevo una motivazione e l'ho nominato".

Lo sfogo web della sorella di Basciano

Intanto, su Instagram, la sorella di Basciano si è scagliata contro le sorelle Selassié. A detta di Giorgia Nicole, una persona che dice di volere essere amica non lo nomina: "Falsona". La ragazza ha attaccato duramente anche Clarissa.

La 19enne nel corso di una sorpresa a Lulù e Jessica aveva spronato quest'ultima a "lasciar perdere il tizio". Il fatto che Clarissa non abbia chiamato per nome Basciano ha mandato su tutte le furie sia lui che sua sorella. Per questo Giorgia Nicole si è scagliata contro Clarissa: "Di Principessa non hai nulla, sei solo una maleducata".