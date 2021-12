L'ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha creato scompiglio e alimentato nuove dinamiche. Nella 30^ puntata, Clarissa Selassié (sorella di Jessica e Lulù, eliminata dal programma qualche settimana fa) ha cercato di aprire gli occhi alla sorella maggiore sparando a zero sul nuovo concorrente. A quanto pare, però, i termini utilizzati dalla 19enne non sono piaciuti alla sorella del gieffino.

Breve riassunto

Alessandro nel video di presentazione al GFVip aveva dichiarato di essere incuriosito da Soleil e Sophie. Successivamente aveva confidato di trovare Jessica molto carina e simpatica.

In un secondo momento, però, l'ex volto di Temptation Island si è avvicinato a Codegoni e tra loro è scoccato anche un bacio.

In occasione della puntata di lunedì 27 dicembre, Clarissa e Cristian Selassié hanno fatto una sorpresa a Lulù e Jessica. L'ex gieffina appena ha preso parola ha messo in guardia la sorella maggiore su Basciano: "Lascia perdere il tizio". Ovviamente, l'aggettivo non è passato inosservato. Terminata la sorpresa infatti, i "vipponi" non hanno accolto in modo caloroso le Principesse. In particolare, il destinatario della frecciatina si è anche scagliato contro Clarissa: "Mamma mia sta falsa..."

Lo sfogo di Giorgia Nicole

In seguito alla reazione di Alessandro Basciano, è arrivata anche quella di Giorgia Nicole. La sorella del gieffino, in una storia di Instagram, si è scagliata contro Clarissa Selassié: "Di Principessa non hai nulla, sei solo una maleducata".

La diretta interessata ha fatto sapere che suo fratello ha un nome, quindi nessuno si deve permettere di chiamarlo "tizio".

Non contenta, Giorgia Nicole ha tirato in ballo anche la maggiore delle sorelle Selassié. Scendendo nel dettaglio, la sorella di Basciano ha fatto notare che Jessica prima dice di essere amica di Alessandro ma poi lo ha nominato nelle nomination segrete: "Falsona".

Stando al pensiero della ragazza, la 26enne potrebbe avere messo in atto una strategia per allontanare Basciano da Sophie: "Se non può stare con te, neanche con lei giusto?"

Jessica e Basciano chiariscono

Jessica si era sentita presa in giro da Alessandro. Scendendo nel dettaglio, la ragazza si era sentita un po' come la ruota di scorta: Basciano aveva puntato Soleil ma essendo fidanzata fuori avrebbe lasciato perdere.

Poi, avrebbe puntata Sophie ma siccome era ancora in una situazione di incertezza con Gianmaria aveva preferito non fare il primo passo. Dunque, si era complimentato con la Principessa.

Nel momento in cui Codegoni si è allontanata dall'imprenditore campano, però, Alessandro si sarebbe "gettato" sull'ex tronista di Uomini e Donne. Alle insinuazioni della coinquilina, Basciano ha precisato di non essere arrivato al GFVip per trovare l'amore della sua vita ma per conoscere nuove persone.