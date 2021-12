Lulù Selassié continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip 6 e, nel corso delle ultime ore, è stata anche protagonista di una imitazione all'interno della casa di Cinecittà. A vestire i panni della principessina è stato Davide Silvestri, che si è fatto pettinare proprio come Lulù e l'ha imitata nei suoi gesti e nelle sue movenze. Peccato, però, che la reazione della principessina non sia stata delle migliori.

Davide imita Lulù al GF Vip ma lei non gradisce

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni, Davide si è cimentato in una divertente parodia della principessina Lulù.

L'attore si è vestito come Selassié, con tanto di pettinatura "ad hoc" e si è procurato anche una borsetta simile a quella con cui Lulù circola per tutto il giorno all'interno della casa del GF Vip.

A quel punto, Davide ha fatto il suo ingresso nella zona living della casa di Cinecittà ed è stato accolto positivamente dai suoi compagni di gioco, fatta eccezione per Lulù.

La reazione della ragazza, infatti, non è stata affatto delle migliori: Lulù è apparsa a dir poco furiosa nel momento in cui ha visto l'imitazione di Davide Silvestri e non ha proferito parola.

La principessina Lulù furiosa per l'imitazione di Davide

La principessina ha preferito non commentare questa parodia anche se dal suo sguardo ha lasciato intendere perfettamente di non aver gradito minimamente il gesto di Davide.

Immediata allora la reazione degli altri concorrenti che erano presenti in quel momento e che hanno bacchettato la principessina, invitandola a farsi una sana risata.

"E dai, ridi", le hanno consigliato gli altri vipponi dopo aver visto la reazione contrariata e furiosa della principessina.

Intanto, in queste ultime ore, Lulù è tornata al centro dell'attenzione anche per la sua chiacchieratissima situazione nella casa del GF Vip con Manuel Bortuzzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il 'ritorno di fiamma' tra Manuel e Lulù al GF Vip dopo il massaggio bollente

Dopo che si erano allontanati per volere di Bortuzzo, che aveva preso le distanze dalla ragazza e aveva ammesso di non voler avere più nulla a che fare con lei, tanto da nominarla e sperare che venisse eliminata, negli ultimi giorni sono tornati ad avvicinarsi.

Manuel è apparso molto più comprensivo nei confronti della principessina, al punto da cimentarsi anche nell'esecuzione di un massaggio super bollente, durante il quale si è concentrato soprattutto sul lato b della ragazza.

Una scena che non è passata inosservata e che ha alimentato non poche polemiche in rete e sui social, al punto che in tanti hanno accusato Manuel di essere incoerente e poco chiaro nei confronti di Lulù, la quale non ha mai nascosto di provare dei sentimenti forti verso il nuotatore protagonista di questo GF Vip.