L'uscita di Alex Belli dal GFVip 6 ha portato nuove alleanze all'interno della casa più spiata d'Italia. Davide Silvestri, nel corso di una chiacchierata con Aldo Montano, ha confidato di essere pronto a nominare la sua amica Soleil Sorge. Secondo l'attore, all'interno del Reality Show è arrivato il momento di avere coraggio e mandare via chi porta energie negative.

La situazione in casa

Lunedì 13 dicembre, Alex Belli è stato squalificato dal GFVip. L'attore, infatti, nel corso di un confronto con la moglie Delia, non ha rispettato le norme anti-covid e l'ha abbracciata.

Soleil Sorge, dopo il confronto-scontro con il 38enne, ha ammesso di esserci rimasta male perché si è sentita usata dall'attore.

All'interno della casa più spiata d'Italia, però, non tutti credono che la 27enne italo-americana sia una "vittima" di Alex. Al contrario, alcuni concorrenti credono che Soleil abbia partecipato in modo attivo al teatrino costruito dall'ex gieffino.

La strategia di Silvestri

In seguito all'addio al reality show di Alex, Soleil è rimasta quasi sola: sono davvero pochi i "vipponi" che credono nella sua buona fede. Tra le persone che sembrano avere voltato le spalle all'influencer, c'è anche Davide Silvestri. L'ex attore di Capri, durante una chiacchierata con Aldo Montano, si è detto pronto a nominare la sua amica: "Il mio voto di cuore a pelle è per lei".

🚨 DAVIDE DICE A ALDO CHE È INTENZIONATO A VOTARE SOLEIL D'ORA IN POI, ALLEANDOSI CON GLI ALTRI 🚨

(anche se non fa nomi, mi sembra palese)#gfvip pic.twitter.com/JcaVjwP6lS — 💅Trash&Sakè💅 (@sake_road) December 17, 2021

Il diretto interessato ritiene che Sorge sia stata parte integrante del "gioco" messo in atto da Belli. A tal proposito, Davide ha rivelato che, prima di dare un voto a una persona senza motivazione, preferisce darlo alla 27enne.

Ma non solo, Silvestri ha aggiunto: "Bisogna buttare fuori le persone che rompono i c....".

Come spiegato dal gieffino, a questo punto del gioco non ha più senso tenere all'interno della casa chi porta energie negative e crea zizzania tra concorrenti.

Prima di concludere il discorso, Davide ha lasciato intendere che all'interno del GFVip sono varie le persone che hanno in mente di nominare Soleil: "Qua ci siamo io, Gianma, Manuel, tu...".

Davide e Soleil si confronto

Nel pomeriggio, Davide aveva sollevato alcuni dubbi su Soleil. Per questo motivo l'attore aveva deciso di parlarne con la diretta interessata. L'attore ha chiesto in modo schietto alla coinquilina se anche lei avesse o meno marciato sul legame instaurato con Alex. Inoltre, Silvestri ha ammesso di essersi sentito in difficoltà nell'ultimo periodo con i suoi compagni di stanza. In replica, Sorge ha esposto la sua versione spiegando di non avere mai mentito. Le uniche volte in cui l'influencer ha cercato di ingannare le sue emozioni, è stato durante le dirette del GFVip per tutelare Belli.

Soleil ha rivelato a Davide di non sapere se sentirsi usata o dispiaciuta per Alex.

Inoltre, ha sostenuto che durante l'ultimo bacio scambiato con l'ex coinquilino ha sentito il 38enne molto coinvolto. Nonostante la spiegazione della 27enne, Davide Silvestri è apparso piuttosto perplesso.